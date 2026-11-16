Μετά από 25 ολόκληρα χρόνια η εθνική μας ομάδα των Ελπίδων είναι και πάλι σε τελική φάση Euro U21! H ομάδα του Γιάννη Ταουσιάνη για να το πετύχει αυτό, χρειάστηκαν 120 λεπτά και η άχαρη διαδικασία των πέναλτι στη ρεβάνς του 1-1 στο Ρέικιαβικ όπου επιβλήθηκε με 5-4 (1-1 κ.α. και παράταση) στο γεμάτο γήπεδο της Λεωφόρου.

Το σκορ στην κανονική διάρκεια του αγώνα άνοιξε για τους Ισλανδούς στο 73΄ ο Γκούντγιονσεν, ενώ η εθνική μας ομάδα ισοφάρισε στο 90+1΄ με κοντινή κεφαλιά-ψαράκι του Κωστούλα.

H διαδικασία των πέναλτι:

Ντάντασον απέκρουσε ο Μπότης

Μύθου 1-0 για την Ελλάδα

Μικάελσον 1-1 για την Ισλανδία

Κούτσιας 2-1 για την Ελλάδα

Κάρλσον 2-2 για την Ισλανδία

Κωστούλας 3-2 για την Ελλάδα

Γκούντμουσον 3-3 για την Ισλανδία

Καλοσκάμης 4-3 για την Ελλάδα

Χάραλνσον 4-4 για την Ισλανδία

Μουζακίτης 5-4 για την Ελλάδα….και πρόκριση στα τελικά του Euro 2027!

Η τελική φάση του Euro2027 U21 θα διεξαχθεί σε Αλβανία και Σερβία.

Με τη βοήθεια του κόσμου (περίπου 8.000 στη Λεωφόρο) η εθνική μπήκε δυνατά στο ματς και στο 11΄ απείλησε άμεσα με τον Χρήστο Αλεξίου, που αστόχησε από πλάγια θέση. Όμως, η συνέχεια του πρώτου ημιχρόνου ανήκε στους Ισλανδούς που πατούσαν καλύτερα στο χορτάρι, έσπαγαν άνετα το pressing της εθνικής και πλησίαζαν απειλητικά στην περιοχή. Βρέθηκαν πολύ κοντά στο γκολ με τον Μπότη να πραγματοποιεί πολύ σπουδαία επέμβαση στην κεφαλιά του Άντερσον στο 32΄.

Η Ελλάδα απείλησε με τον Κάτρη στο 68΄, αλλά στο 72΄ μια «οβίδα» του Ντάνιελ Γκούντγιονσεν δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στον Μπότη. Η Ισλανδία άνοιξε το σκορ με καταπληκτική εξέλιξη του γιου του Έϊντουρ Γκούντγιονσεν, που είχε θητεύσει στην Τσέλσι, τη Μπαρτσελόνα αλλά και την ΑΕΚ (2011/12).

Οι διεθνείς μας προσπάθησαν να αντιδράσουν και τελικά η «λύτρωση» ήλθε στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Από τη σέντρα του Κυριόπουλου και κεφαλιά του Μύθου, ο Κώστας Κωστούλας έστειλε από κοντά τη μπάλα στα δίχτυα και αναπτέρωσε τις ελληνικές ελπίδες ισοφαρίζοντας το σκορ του πρώτου αγώνα. Στην παράταση ο Μπότης με νέα σπουδαία επέμβαση στο 105΄ κράτησε «όρθια» εθνική κι έτσι το ματς οδηγήθηκε στη διαδικασία των πέναλτι. Εκεί ο γκολκίπερ της Πογκόν έκανε πάλι το χρέος του αποκρούοντας την πρώτη εκτέλεση του Ντάντασον και στη συνέχεια οι Έλληνες διεθνείς ευστόχησαν σε όλα! Με τον Χρήστο Μουζακίτη να επιτυγχάνει το 5-4 στην τελευταία εκτέλεση, ξέσπασαν πανηγυρισμοί για την επιστροφή της εθνικής Ελπίδων σε τελική φάση ευρωπαϊκού πρωταθλήματος.

Διαιτητής: Ντανιέλε Κίφι (Ιταλία)

Κίτρινες: Μουζακίτης, Γκούμας, Καλογερόπουλος – Γκούντγιονσεν, Γιούλιουσον, Τορστέινσον

ΕΛΛΑΔΑ (Γιάννης Ταουσιάνης): Μπότης, Κωστούλας, Κάτρης (100΄ Κεραμίτσης), Καλογερόπουλος, Αλεξίου (76΄ Μύθου), Γκούμας (67΄ Μπρέγκου), Μουζακίτης, Κοντούρης, Πνευμονίδης (46΄ Κυριόπουλος), Παπακανέλλος (46΄ Καλοσκάμης), Κούτσιας (67΄ Αλμύρας).

ΙΣΛΑΝΔΙΑ (Όλαφουρ Κρίστιανσον): Πέτερσον, Κάρλσον, Γιούλιουσον, Άρονσον, Κρίστιανσον, Σίγκουρντσον (67΄ Χάραλντσον), Τ. Ρόμπερτσον (84΄ Μικάελσον), Γκούντγιονσεν (84΄ Λ. Ρόμπερτσον), Κόσιτς (67΄ Γκούντμουντσον), Τορστέινσον, Άντρεσον (73΄ Ντάντασον)