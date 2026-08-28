Εγνατία Οδός: Ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για κλειστές λωρίδες, καθυστερήσεις και αυξημένα διόδια

Ζητήματα που αφορούν τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εγνατία Οδό, τις καθυστερήσεις και το ύψος των διοδίων θέτουν με ερώτησή τους προς τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν, σε τμήματα του αυτοκινητοδρόμου, πριν και μετά από σήραγγες άνω των 500 μέτρων, παραμένει κλειστή η μία από τις δύο λωρίδες, με τους περιορισμούς να εκτείνονται σε ορισμένες περιπτώσεις έως και 29 χιλιόμετρα. Παράλληλα, εκφράζουν προβληματισμό για την απουσία Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης και τις πιθανές επιπτώσεις στη διέλευση ασθενοφόρων και άλλων οχημάτων έκτακτης ανάγκης.

Οι βουλευτές ζητούν διευκρινίσεις για την πιστοποίηση των σηράγγων για τη μεταφορά επικίνδυνων φορτίων, καθώς και για το εάν έχει εγκριθεί από το Δημόσιο το Σχέδιο Διαχείρισης Κυκλοφορίας.

Αναφέρονται επίσης στις αυξήσεις των διοδίων από την 1η Ιανουαρίου 2026, συνδέοντάς τες με τις καθυστερήσεις που, όπως υποστηρίζουν, αντιμετωπίζουν οι οδηγοί.

Την ερώτηση κατέθεσαν η Ρένα Δούρου και οι βουλευτές Γιάννης Αμανατίδης, Χρήστος Γιαννούλης, Θεοδώρα Ακριώτου, Θεόφιλος Ξανθόπουλος και Νίκος Παππάς, ζητώντας μεταξύ άλλων ενημέρωση για το πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί η πιστοποίηση των σηράγγων και να αποκατασταθεί πλήρως η κυκλοφορία.