Εγκύκλιος υπουργείου Υγείας για τις φωτιές: Οδηγίες προστασίας από τον καπνό – Οι ευπαθείς ομάδες

Εγκύκλιο με οδηγίες προστασίας από τον καπνό εξέδωσε το υπουργείο Υγείας με αφορμή το πρόσφατο κύμα πυρκαγιών σε όλη τη χώρα.

Στην εγκύκλιο με ημερομηνία 24/7 επισημαίνεται ότι ο καπνός από τις πυρκαγιές περιέχει επικίνδυνους ατμοσφαιρικούς ρύπους, όπως αιωρούμενα σωματίδια, μονοξείδιο του άνθρακα και οξείδια του αζώτου, οι οποίοι μπορούν να προκαλέσουν βραχυπρόθεσμες αλλά και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην υγεία.

Ιδιαίτερα ευάλωτοι θεωρούνται οι ηλικιωμένοι, τα παιδιά, οι έγκυες, οι καπνιστές, καθώς και όσοι πάσχουν από άσθμα, χρόνια αναπνευστικά ή καρδιαγγειακά νοσήματα.

Ακόμη σημειώνεται ότι η έκθεση στον καπνό μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό στα μάτια και το αναπνευστικό, βήχα, δύσπνοια, κρίσεις άσθματος, ενώ σε σοβαρές περιπτώσεις ενδέχεται να οδηγήσει ακόμη και σε καρδιαγγειακά επεισόδια.

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