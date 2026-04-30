Εγκρίθηκε η μελέτη για το ξύλινο ντεκ από το ΚΣΝΜ

Η οριστική μελέτη για το ξύλινο ντεκ στην παλιά παραλία Θεσσαλονίκης εγκρίθηκε, ανοίγοντας τον δρόμο για τη δημοπράτηση το φθινόπωρο. Το έργο θα προσφέρει περισσότερη θέα στη θάλασσα για κατοίκους και επισκέπτες.

Με ταχείς ρυθμούς προχωρά η κατασκευή του ξύλινου ντεκ στην παλιά παραλία της Θεσσαλονίκης, καθώς εγκρίθηκε η οριστική μελέτη του εμβληματικού έργου από το Κεντρικό Συμβούλιο Νεοτέρων Μνημείων. Την εξέλιξη γνωστοποίησε στο δημοτικό συμβούλιο Θεσσαλονίκης ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και Βιώσιμης Κινητικότητας, Πρόδρομος Νικηφορίδης.

Απομένουν πλέον η οριστική παραχώρηση του τμήματος όπου θα πραγματοποιηθεί η κατασκευή από την Κτηματική Υπηρεσία και η ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ, ώστε το φθινόπωρο να προχωρήσει η δημοπράτηση.

Η δημιουργία του ξύλινου ντεκ αναμένεται να προσφέρει έναν νέο χώρο περιπάτου και αναψυχής για κατοίκους και επισκέπτες, δίνοντας «αέρα» προς τη θάλασσα στο παραλιακό μέτωπο. Οι πεζοί θα μπορούν να απολαμβάνουν τη βόλτα τους με θέα τον Θερμαϊκό Κόλπο σε ένα σύγχρονο, ασφαλές και αισθητικά αναβαθμισμένο περιβάλλον.

Το ξύλινο κατάστρωμα θα αποτελέσει προέκταση του υφιστάμενου κρηπιδώματος, με πλάτος 12 μέτρων προς τη θάλασσα και συνολικό μήκος περίπου 1.100 μέτρων, από τον Λευκό Πύργο έως το λιμάνι.