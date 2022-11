Εγκαινιάζονται αύριο Philoxenia, Hotelia και Real Estate Expo North

Στους ρυθμούς Philoxenia και Hotelia θα κινείται από αύριο 18 Νοεμβρίου και μέχρι τις 20 του μηνός το Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης, που θα υποδεχθεί στο ίδιο διάστημα τη Real Estate Expo North, μια έκθεση για τις ευκαιρίες της βορειοελλαδικής κτηματαγοράς, την οποία συνδιοργανώνουν RM International και ΔΕΘ-Helexpo.

Philoxenia και Hotelia, εγκαινιάζονται με 335 εκθέτες από 18 χώρες, 115 hosted buyers από 35 χώρες, μία επιχειρηματική αποστολή 158 ατόμων από το Ιρακινό Κουρδιστάν, συντονισμένη από το Εμπορικό Επιμελητήριο του Ερμπίλ, ένα πρόγραμμα 3.500 συναντήσεων και πλήθος παράλληλων εκδηλώσεων.

Οι τρεις εκθέσεις, Philoxenia, Hotelia και Real Estate Expo North θα εγκαινιαστούν αύριο στις 20:00 από τον Υπουργό Τουρισμού, Βασίλη Κικίλια.

Στη Philoxenia, όπου Τιμώμενη Χώρα είναι η Αρμενία και Τιμώμενη Περιοχή ο δήμος Ηρακλείου Κρήτης, συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, το υφυπουργείο Τουρισμού της Κύπρου, ο Τουριστικός Οργανισμός της Αρμενίας, το υπουργείο Τουρισμού της Βουλγαρίας και ο Τουριστικός Οργανισμός της Σερβίας, ενώ δυναμική παρουσία θα έχουν το υπουργείο Τουρισμού, ο ΕΟΤ (που έχει υπό την αιγίδα του και τις δύο εκθέσεις), αλλά και οι σημαντικότεροι θεσμικοί φορείς ΞΕΕ, ΣΕΤΕ, ΗΑΤΤΑ, ΠΟΞ, ΣΕΤΚΕ (υπό την αιγίδα των οποίων βρίσκεται η έκθεση). Χορηγός της διοργάνωσης είναι η EPSILON HOSPITALITY.

Στις παράλληλες εκδηλώσεις της Philoxenia ξεχωρίζει στις 19 Νοεμβρίου το καθιερωμένο της συνέδριο, που εστιάζει φέτος στον αθλητικό τουρισμό, στις προοπτικές ανάπτυξής του, στις ευκαιρίες από τη διοργάνωση μεγάλων αθλητικών γεγονότων για τη χώρα μας και στη δημιουργία κατάλληλων υποδομών. Χορηγός Φιλοξενίας του Συνεδρίου είναι η Fraport Greece.

Η Hotelia, η καθιερωμένη έκθεση ξενοδοχειακού εξοπλισμού, έρχεται με τη σειρά της να παρουσιάσει όλες τις τελευταίες εξελίξεις στους τομείς των ξενοδοχείων, της εστίασης και της καφεστίασης. Μάλιστα, στο πλαίσιο των παράλληλων εκδηλώσεών της διοργανώνονται δύο πλούσιες θεματικές ενότητες, η All About Gastronomy και η All About Café.

Στην ενότητα All About Gastronomy θα παρουσιαστούν δράσεις με ιδιαίτερες γεύσεις και ιδέες, μοναδικοί συνδυασμοί προϊόντων και βραβευμένοι παραγωγοί, που θα εμπλουτίσουν τις γνώσεις κάθε ενδιαφερόμενου επαγγελματία. Μάλιστα, στο τραπέζι της ειδικής ενότητας dining area στο περίπτερο 9 θα πραγματοποιούνται κατά το τριήμερο της έκθεσης masterclasses και θα παρουσιάζονται γευστικά τοπικά προϊόντα, άριστης ποιότητας, με χαμηλό ενεργειακό αποτύπωμα από διάφορες περιοχές της χώρας και σε μοναδικούς συνδυασμούς με θέμα «My Local Greek Choice».

Στην ενότητα All About Café, αφιερωμένη στην τέχνη της δημιουργίας καφέ, με workshops και με τον μοναδικό Latte Art ThrowDown Competition, καταξιωμένοι baristas και roasters θα εντυπωσιάσουν με τις τεχνικές και τις δεξιότητές τους και θα αποκαλύψουν μέσα από μια σειρά σεμιναρίων και παρουσιάσεων τις αρωματικές «συνταγές» του καφέ στους επαγγελματίες του χώρου, αλλά και στους λάτρεις του στο Περίπτερο 12 με Μέγα Χορηγό το Barista’s Gold της Νουνού και Χορηγό Μηχανολογικού Εξοπλισμού την εταιρεία Eurogat.

Τέλος, περισσότεροι από 50 ξένοι επενδυτές θα βρεθούν στη Real Estate Expo North, που θα αξιοποιήσει τη γεωγραφική θέση της Θεσσαλονίκης και τη σχέση της με τα Βαλκάνια στο πεδίο της κτηματαγοράς και θα ενημερώσει για τις ευκαιρίες στον κλάδο.

Το ωράριο των εκθέσεων είναι: Παρασκευή 11:00 με 20:00, Σάββατο 10:00 με 20:00 και Κυριακή 10:00 με 18:00.