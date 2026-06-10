Εγκαινιάζεται ο εμβληματικός πύργος της Σαγράδα Φαμίλια που οραματίστηκε ο Γκαουντί – «Παρών» Πάπας και βασιλιάς Φελίπε (vid)

Έναν ακριβώς αιώνα μετά τον τραγικό θάνατο του Αντόνι Γκαουντί, ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ βρίσκεται σήμερα στη Βαρκελώνη για τα εγκαίνια του υψηλότερου πύργου της Σαγράδα Φαμίλια, του εμβληματικού ναού που οραματίστηκε ο σπουδαίος Καταλανός αρχιτέκτονας.

Στο πλαίσιο της σημερινής λειτουργίας, ο Ποντίφικας θα τελέσει την ευλογία του Πύργου του Ιησού Χριστού, η κατασκευή του οποίου ολοκληρώθηκε τον περασμένο Φεβρουάριο, σηματοδοτώντας ένα ακόμη καθοριστικό βήμα στην ολοκλήρωση του μνημείου.

Στη Βαρκελώνη βρίσκονται επίσης ο βασιλιάς της Ισπανίας Φελίπε με τη βασίλισσα Λετίθια, καθώς και ο πρωθυπουργός της χώρας Πέδρο Σάντσεθ με τη σύζυγό του, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος έχει δηλώσει δημόσια άθεος.

Στην τελετή δίνουν ακόμη το «παρών» υπουργοί, εκπρόσωποι των τοπικών Αρχών της Καταλονίας, ο δήμαρχος της Βαρκελώνης Ζάουμε Κολμπόνι και προσκεκλημένοι από κάθε γωνιά του κόσμου. Ανάμεσά τους βρίσκεται και ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του.

Καθ’ οδόν προς τη Σαγράδα Φαμίλια, ο Πάπας έγινε δεκτός από χιλιάδες πιστούς που είχαν κατακλύσει τους δρόμους της πόλης για να τον υποδεχθούν. Λίγο πριν από την έναρξη της λειτουργίας, επισκέφθηκε τον τάφο του ανθρώπου που έχει χαρακτηριστεί «αρχιτέκτονας του Θεού», αποτίοντας φόρο τιμής στη μνήμη του Αντόνι Γκαουντί.

Με ύψος που προσεγγίζει τα 172 μέτρα, ο νέος πύργος καθιστά πλέον τη Σαγράδα Φαμίλια τον υψηλότερο χριστιανικό ναό στον κόσμο. Στην κορυφή του δεσπόζει ένας γιγαντιαίος κεραμικός σταυρός, ο οποίος έχει ήδη αναδειχθεί στο νέο, εμβληματικό χαρακτηριστικό του μνημείου.

Λίγο πριν από την είσοδό τους στον ναό για την τελετή, η Βαλεντίνα, ένα κορίτσι που γεννήθηκε με μια σπάνια πάθηση στα μάτια, περιέγραψε στον Πάπα και στο βασιλικό ζεύγος τον σταυρό που υψώνεται στην κορυφή του πύργου.