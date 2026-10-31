Το ανακαινισμένο Κέντρο Υγείας Κισσάμου εγκαινίασε σήμερα, Σάββατο 31 Οκτωβρίου, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ολοκληρώνοντας την περιοδεία του στα Χανιά, στο πλαίσιο της οποίας παραδόθηκαν τρεις αναβαθμισμένες δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, στην Κίσαμο, τον Βάμο και τα Σφακιά.

Κατά την ομιλία του, ο υπουργός ευχαρίστησε τον Μητροπολίτη Κισσάμου και Σελίνου Αμφιλόχιο, τον δήμαρχο και όλους όσοι συνέβαλαν στην υλοποίηση του έργου, αναγνωρίζοντας τη συμβολή τους στην αντιμετώπιση γραφειοκρατικών και άλλων εμποδίων.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι συμφωνήθηκε με τον δήμαρχο η αναβάθμιση του ιατρείου στο Έλος σε Περιφερειακό Ιατρείο, με την παρουσία μόνιμου γιατρού.

Εγκαινιάστηκε το ανακαινισμένο Κέντρο Υγείας Κισσάμου από τον Άδωνι Γεωργιάδη – Ανακοίνωση για μόνιμο γιατρό στο Έλος

Όπως ανέφερε, το Κέντρο Υγείας Κισσάμου έλαβε τη μεγαλύτερη χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης μεταξύ των αντίστοιχων έργων, ενώ υπογράμμισε ότι μέσω του προγράμματος ανακαινίστηκαν συνολικά 170 Κέντρα Υγείας και 93 νοσοκομεία, έναντι αρχικού στόχου για 158 και 80 αντίστοιχα.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην προσπάθεια του προσωπικού του Κέντρου Υγείας, που συνέχισε να προσφέρει τις υπηρεσίες του κατά τη διάρκεια των εργασιών, τονίζοντας ότι η αναβάθμιση των υποδομών και του εξοπλισμού πρέπει να συνοδευτεί από ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού. Επισήμανε, μάλιστα, ότι τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης, βάσει του κανονισμού του προγράμματος, μπορούσαν να διατεθούν για υποδομές και όχι για προσλήψεις προσωπικού.

Εγκαινιάστηκε το ανακαινισμένο Κέντρο Υγείας Κισσάμου από τον Άδωνι Γεωργιάδη – Ανακοίνωση για μόνιμο γιατρό στο Έλος

Ο υπουργός υπογράμμισε, τέλος, ότι οι σύγχρονες υπηρεσίες υγείας αποτελούν σημαντικό πλεονέκτημα και για την τουριστική ανάπτυξη της Κρήτης, καθώς ενισχύουν το αίσθημα ασφάλειας τόσο των κατοίκων όσο και των επισκεπτών.

Η ανακαίνιση του Κέντρου Υγείας Κισάμου εντάσσεται στο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης, εκσυγχρονισμού και βελτίωσης των δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.