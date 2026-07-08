Εγκαινιάστηκε νέα παιδική χαρά στον δήμο Θεσσαλονίκης

Μια νέα, σύγχρονη και ασφαλής παιδική χαρά παραδόθηκε στους κατοίκους της δυτικής Θεσσαλονίκης, στην οδό Δάμωνος, ενισχύοντας τις υποδομές αναψυχής για τα παιδιά και τις οικογένειες της περιοχής.

Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, ανέφερε ότι η συγκεκριμένη παρέμβαση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα αναβάθμισης του δημόσιου χώρου, το οποίο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη δημιουργία νέων χώρων παιχνιδιού, έργα προσβασιμότητας και ενίσχυση του αστικού πρασίνου.

Στη Β΄ Δημοτική Κοινότητα έχουν ήδη κατασκευαστεί 56 νέες ράμπες για άτομα με αναπηρία, νέα πεζοδρόμια συνολικής επιφάνειας άνω των 600 τετραγωνικών μέτρων, τοποθετήθηκαν 100 νέα παγκάκια και πραγματοποιήθηκαν350 δενδροφυτεύσεις.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του δήμου Θεσσαλονίκης, οι αστικές παρεμβάσεις θα συνεχιστούν το επόμενο διάστημα και στην Ε΄ Δημοτική Κοινότητα. Στο πρόγραμμα προβλέπεται να ενταχθεί και η αποκατάσταση του γλυπτού «Το αγόρι που σφυρίζει», στο συντριβάνι της πλατείας Ναυαρίνου, το οποίο υπέστη βανδαλισμούς τον περασμένο Μάιο.

Η παιδική χαρά στην οδό Δάμωνος εντάσσεται στα έργα που πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα.