Εγκαινιάστηκε η Πινακοθήκη “μέσα στη θάλασσα” του Δήμου Θεσσαλονίκης

Έναν νέο χώρο τέχνης στη Νέα Παραλία παρέδωσε σήμερα στους πολίτες ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Η Γυάλινη Πινακοθήκη εγκαινιάστηκε στον Κήπο της Άμμου, προσθέτοντας, μετά τη Γυάλινη Βιβλιοθήκη, έναν ακόμη χώρο πολιτισμού στον καθημερινό περίπατο κατοίκων και επισκεπτών.

Η λειτουργία της ξεκίνησε με την έκθεση «Διάφανο Φως Θαλασσινό», με έργα Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών από τη συλλογή της Δημοτικής Πινακοθήκης Θεσσαλονίκης και θέμα τη θάλασσα.

Το γυάλινο περίπτερο διαμορφώθηκε σε σύγχρονο εκθεσιακό χώρο, με ειδικό φωτισμό, εξοπλισμό προστασίας των έργων και υποδομές πρόσβασης για άτομα με αναπηρία.

«Η αξιοποίηση του χώρου αυτού με τον τρόπο που έγινε, εκφράζει τη συνολική προσέγγισή μας για τον Πολιτισμό: έναν Πολιτισμό που δεν απευθύνεται στους λίγους αλλά αφορά όλους, συναντά τον δημόσιο χώρο και γίνεται μέρος της καθημερινής ζωής», τόνισε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης.

«Θέλουμε να δώσουμε χώρο στους δημιουργούς της πόλης, αλλά και σε καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Να δημιουργήσουμε νέες ευκαιρίες, ώστε κάτοικοι και επισκέπτες να ανακαλύπτουν τη Θεσσαλονίκη μέσα από τη σύγχρονη δημιουργία», πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας ότι στόχος είναι η Γυάλινη Πινακοθήκη να αποτελέσει ένα ζωντανό κύτταρο με σταθερή παρουσία στην πολιτιστική ζωή της πόλης.

«Φέρνουμε τις αίθουσες της τέχνης και του πολιτισμού κοντά στους πολίτες», σημείωσε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Τουριστικής Ανάπτυξης και Διαδημοτικής Συνεργασίας Βασίλης Γάκης. Όπως εξήγησε, η πρώτη έκθεση θα διαρκέσει περίπου έναν μήνα και στη συνέχεια θα ακολουθήσει ανοιχτή πρόσκληση προς εικαστικούς για να παρουσιάσουν τη δουλειά τους.