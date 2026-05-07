Εγκαινιάστηκε η 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης

Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη εγκαινίασε την 22η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης (ΔΕΒΘ) το απόγευμα της Τετάρτης 6 Μαΐου 2026 στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο της ΔΕΘ-HELEXPO. Η φετινή διοργάνωση, η οποία τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και υλοποιείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού (ΕΛΙΒΙΠ), αποτελεί το κορυφαίο πολιτιστικό γεγονός για τον κόσμο του βιβλίου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και ευρύτερα.

Με κεντρική θεματική «Γενιά Αναγνωστών / Δημιουργοί Βιβλίων», η φετινή έκθεση συνδέεται άρρηκτα με το Έτος Φιλαναγνωσίας 2026-27 του ΕΛΙΒΙΠ, στοχεύοντας στην καλλιέργεια μιας νέας κουλτούρας ανάγνωσης. Η Υπουργός Πολιτισμού, στον χαιρετισμό της, υπογράμμισε τη σημασία της ΔΕΒΘ ως στρατηγικού πυλώνα της εθνικής πολιτικής για το βιβλίο και την εξωστρέφεια των Ελλήνων δημιουργών.

Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη κατά την τελετή των εγκαινίων δήλωσε: «Σε μια εποχή κατακλυσμιαίων αλλαγών και τεχνολογικών προκλήσεων, όπως η διείσδυση της τεχνητής νοημοσύνης, η ΔΕΒΘ λειτουργεί ως ένα ιδεώδες εργαστήριο αναστοχασμού για το μέλλον της ανάγνωσης. Η επιτυχία του θεσμού βασίζεται στην ευτυχή σύμπτωση της κρατικής μέριμνας και του αυξανόμενου ενδιαφέροντος της κοινωνίας των πολιτών, που στηρίζει διαχρονικά το βιβλίο ως αναντικατάστατο πολιτιστικό αγαθό. Μέσα από ένα πλούσιο πρόγραμμα ομιλιών, η Έκθεση προσφέρει ένα αληθινό πανόραμα της σκέψης, αναζητώντας πειστικές απαντήσεις στις προκλήσεις της φιλαναγνωσίας. Παράλληλα, η φετινή διοργάνωση αναδεικνύει τον διφυή της χαρακτήρα, συνδυάζοντας την υψηλή αισθητική με την άρτια προετοιμασία, λειτουργώντας ως πιστός καθρέφτης της εθνικής εκδοτικής παραγωγής. Η Έκθεση έχει αποδείξει την ανθεκτικότητά της, υπερβαίνοντας τις δυσκολίες της οικονομικής κρίσης και κατακτώντας πλέον μια ακλόνητη αυτοπεποίθηση. Ο θεσμός εισέρχεται σε μια φάση πλήρους ωριμότητας, ενισχύοντας τη διεθνή του εμβέλεια και τη συνεργασία του με τους δυναμικούς πολιτιστικούς φορείς της Θεσσαλονίκης. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο του ΕΛΙΒΙΠ Νίκο Μπακουνάκη για την άρτια διοργάνωση, αλλά και τον Υφυπουργό Πολιτισμού της Βουλγαρίας Victor Stoyanov, διότι με την παρουσία του αποδεικνύεται πως η δυναμική λογοτεχνία της γειτονικής χώρας κερδίζει συνεχώς διευρυνόμενα κοινά σε όλη την Ευρώπη».

Ο Πρόεδρος του ΕΛΙΒΙΠ Νίκος Μπακουνάκης δήλωσε: «Η 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης αποτελεί πλέον ένα δυναμικό σημείο συνάντησης ιδεών, υιοθετώντας το πλέον βιώσιμο, υβριδικό διεθνές μοντέλο που συνδυάζει τον εμπορικό, επαγγελματικό και πολιτιστικό χαρακτήρα. Με κεντρικό σύνθημα “Γενιά αναγνωστών, δημιουργοί βιβλίων”, εστιάζουμε στη φιλαναγνωσία και την τεχνολογία, ενισχύοντας την εξωστρέφεια μέσω ψηφιακών πλατφορμών. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την Υπουργό Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, για την αμέριστη στήριξη του Υπουργείου, η οποία είναι καθοριστική για την αναβάθμιση του θεσμού. Στόχος του ΕΛΙΒΙΠ παραμένει μια ΔΕΒΘ που καθιστά το βιβλίο ορατό και προσβάσιμο σε ολόκληρη την κοινωνία, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα φέτος τη λογοτεχνική παραγωγή της τιμώμενης χώρας, Βουλγαρίας».

Ο Υφυπουργός Πολιτισμού της Βουλγαρίας Victor Stoyanov δήλωσε: «Αποτελεί εξαιρετικό προνόμιο για τη Βουλγαρία να συμμετέχει ως τιμώμενη χώρα στην 22η ΔΕΒΘ, έναν θεσμό που ενσαρκώνει το πνεύμα του πολιτιστικού διαλόγου στην περιοχή μας. Οι λογοτεχνικοί δεσμοί μεταξύ των δύο χωρών μας είναι βαθείς και διαρκείς, χτισμένοι από σπουδαίους δημιουργούς και μεταφραστές που λειτουργούν ως ζωντανές γέφυρες επικοινωνίας. Η αυξανόμενη παρουσία της βουλγαρικής λογοτεχνίας στην Ελλάδα επιβεβαιώνει τη δύναμη της πολιτιστικής διπλωματίας. Ευχαριστούμε θερμά την Υπουργό Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, για τη στήριξη και τη δέσμευσή της. Ελλάδα και Βουλγαρία, ως στενοί σύμμαχοι και φίλοι, γιορτάζουν μαζί τη δύναμη του πνεύματος».

Ο Πρόεδρος της ΔΕΘ-HELEXPO, Χρήστος Τσεντεμεΐδης δήλωσε: «Σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και το ΕΛΙΒΙΠ, δεσμευόμαστε να στηρίζουμε έμπρακτα το βιβλίο, το οποίο δίνει “φτερά στο μυαλό και τροφή στη φαντασία”, προσκαλώντας το κοινό να ανακαλύψει νέους λογοτεχνικούς κόσμους. Σε μια εποχή ψηφιακού καταιγισμού, η φετινή διοργάνωση προάγει τη φιλαναγνωσία, φιλοξενώντας 400 εκθέτες και διεθνείς δημιουργούς. Με τη Βουλγαρία ως τιμώμενη χώρα, η ΔΕΒΘ επιβεβαιώνει το όραμα του Υπουργείου για μια εξωστρεφή πολιτιστική πολιτική που ενώνει λαούς και προάγει τη διανοητική εξέλιξη».

«Και η φετινή διοργάνωση αποτελεί την επιβεβαίωση της επιτυχίας ενός σημαντικού και ισχυρού θεσμού, που αφήνει το δικό του αποτύπωμα στη Θεσσαλονίκη», ανέφερε στην έναρξη του χαιρετισμού του ο Υφυπουργός Εσωτερικών (αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας- Θράκης) Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη σχέση της Θεσσαλονίκης με το βιβλίο. Ειδικότερα τόνισε: «Στη Θεσσαλονίκη διαβάζουμε, και μάλιστα έντονα. Γιατί όταν ξεκινάς τη μέρα σου σε αυτήν την πόλη, συναντάς τον πολιτισμό σε κάθε σου βήμα: στα μνημεία, στην ιστορία, σε όλα όσα συγκροτούν την ταυτότητά της».

Στο χαιρετισμό του ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης εξέφρασε τα θερμά του συγχαρητήρια στο Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού και στον Πρόεδρο Νίκο Μπακουνάκη, για τη διοργάνωση μιας ακόμη έκθεσης υψηλού επιπέδου, που προάγει τη φιλαναγνωσία, ενισχύει τη δημιουργικότητα και αναδεικνύει τον καθοριστικό ρόλο του βιβλίου στη σύγχρονη κοινωνία.

«Το βιβλίο, αυτό το αναντικατάστατο πολιτιστικό αγαθό, παραμένει ένας πυλώνας γνώσης, κριτικής σκέψης και πνευματικής καλλιέργειας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης έχει καταστήσει τη Θεσσαλονίκη και την Κεντρική Μακεδονία ένα δυναμικό κόμβο πολιτισμού και δημιουργίας στο διεθνή χάρτη του Βιβλίου», ανέφερε η Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Αθηνά Αηδονά, ενώ τη χαρακτήρισε «ανοικτό πεδίο συνάντησης ιδεών ανθρώπων και πολιτισμών που στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα εξωστρέφειας». Και κατέληξε: «Ως Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας βρισκόμαστε σταθερά δίπλα στη ΔΕΒΘ και θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε έμπρακτα και τα επόμενα χρόνια».

Η συγγραφέας από την Τιμώμενη Χώρα, Theodora Dimova στο δικό της χαιρετισμό ανέφερε χαρακτηριστικά: «Όταν μιλάμε για σύγχρονη λογοτεχνία, πρέπει πρώτα να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας στους μεταφραστές και τους μεσολαβητές μεταξύ των δύο γλωσσών, επειδή αυτοί είναι οι γέφυρες πάνω στις οποίες περπατάμε. Όταν χτίζεται μια γέφυρα, αυτό γίνεται με την προοπτική ότι πολλοί άλλοι θα τη διασχίσουν, ότι θα υπάρξει κίνηση»

Στη φετινή έκθεση συμμετέχουν 318 εκθέτες και πάνω από 25 ξένοι συγγραφείς, ενώ η τιμώμενη χώρα, η Βουλγαρία, εκπροσωπείται από εμβληματικές φωνές της σύγχρονης λογοτεχνίας της, όπως η Elena Alexieva, η Teodora Dimova και η Rene Karabash. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο Επαγγελματικό Πρόγραμμα, όπου 40 διακεκριμένοι επαγγελματίες, μεταξύ αυτών και εκπρόσωποι από διεθνείς εκδοτικούς οίκους, όπως οι Penguin Random House και Gallimard, συζητούν για το μέλλον των εκδόσεων, τις προκλήσεις της Τεχνητής Νοημοσύνης και το «ισπανικό φαινόμενο» στην αγορά του βιβλίου.

Παράλληλα, το Παιδικό και Εφηβικό Πρόγραμμα που ειδικά φέτος ξεκίνησε από τον Μάρτιο σε συνεργασία με τα σχολεία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, περιλαμβάνει 104 εκδηλώσεις, με την προσδοκώμενη συμμετοχή περισσότερων από 2.500 μαθητών από τη Βόρεια Ελλάδα από γενικά και ειδικά σχολεία, και με στόχο όχι απλά τη συμμετοχή αλλά και τη δημιουργία περιεχομένου που θα παρουσιαστεί στην έκθεση.