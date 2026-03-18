Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 108 ετών η γηραιότερη γυναίκα της Καλύμνου

Πλήρης ημερών, έφυγε από τη ζωή χθες, Τρίτη 17 Μαρτίου 2026, η γηραιότερη γυναίκα της Καλύμνου . Η Ειρήνη Βούη ή η «κυρά» Ρηνιώ, όπως την ήξεραν όλοι οι συμπατριώτες της. Γεννήθηκε στις 27 Ιουλίου 1918 και απέκτησε 6 παιδιά.

Όπως δήλωσε μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρχος της Καλύμνου Γιάννης Μαστροκούκος, η «κυρά» Ρηνιώ, ήταν μια εξαιρετική γυναίκα, μητέρα-ηρωίδα, που κατάφερε να στηρίξει τα παιδιά και την οικογένειά της στα δύσκολα χρόνια, μεταφέροντας η ίδια γάλα και διανέμοντάς το στον «Πάνορμο», τη «Χώρα» και άλλους οικισμούς του νησιού για πάρα πολλά χρόνια.

«Ήταν μια ”σπαθάτη” γυναίκα» είπε χαρακτηριστικά ο δήμαρχος της Καλύμνου και συνέχισε: