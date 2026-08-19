«Έφυγε» από τη ζωή ο Θεόφιλος Πατέλης

Μέσα από ανακοίνωση της η ΠΑΕ Ηρακλής έκανε γνωστό πως ο Θεόφιλος Πατέλης «έφυγε» από τη ζωή, με τον εκλιπών να έχει υπηρετήσει τους Θεσσαλονικείς από τη θέση του δημοτικού συμβούλου και από πολλές θέσεις , καθώς υπήρξε μέλος των διοικήσεων τόσο του Γυμναστικού Συλλόγου και της ΠΑΕ.

Αναλυτικά το μήνυμα της ΠΑΕ Ηρακλής: «Η ΠΑΕ ΗΡΑΚΛΗΣ ΦΟΥΡΝΟΙ ΒΕΝΕΤΗ εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια του Θεόφιλου Πατέλη, ο οποίος υπηρέτησε τον ΗΡΑΚΛΗ από θέσεις ευθύνης, έχοντας διατελέσει μέλος των διοικήσεων τόσο του Γυμναστικού Συλλόγου όσο και της ΠΑΕ.|



Η προσφορά και η παρουσία του στην οικογένεια του ΗΡΑΚΛΗ θα μείνουν στη μνήμη όλων μας.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του.

Καλό ταξίδι, Θεόφιλε».