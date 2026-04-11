Έφυγε από τη ζωή ο Στέφανος Μπορμπόκης

Ο Στέφανος Μπορμπόκης ήταν γεννημένος στις 26 Σεπτεμβρίου 1966, μεγαλύτερος αδελφός του επίσης παλαίμαχου διεθνή ποδοσφαιριστή Βασίλη Μπορμπόκη. Το όνομά του συνδέθηκε με τον ΠΑΟΚ, όπου πέρασε το μεγαλύτερο και πιο παραγωγικό κομμάτι της καριέρας του, καταγράφοντας 274 συμμετοχές και 39 γκολ, ενώ φόρεσε και την φανέλα του Άρη και του Ηρακλή. Με την Εθνική ομάδα κατέγραψε 29 συμμετοχές, πετυχαίνοντας 6 τέρματα. Ως προπονητής είχε περάσει από τους πάγκους του Κιλκισιακού, του Θερμαϊκού, της Ένωσης Θράκης[3] και της Αναγέννησης Γιαννιτσών, όλες ομάδες Γ’ Εθνικής.