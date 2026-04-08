Έφυγε από τη ζωή ο Κώστας Πατσαλίδης

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών ο μουσικός, Κώστας Πατσαλίδης, με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης να τον αποχαιρετά με ανάρτησή της στο Facebook.

Αναλυτικά:

«Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης αποχαιρετά έναν μουσικό που η πορεία του ταυτίστηκε ανεξίτηλα μαζί της, τον Κύπριο βιολονίστα Κώστα Πατσαλίδη, που έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών.

Ο Κώστας Πατσαλίδης υπήρξε επί 35 χρόνια μέλος της ορχήστρας, υπηρετώντας και ως Εξάρχων βιολιστής της από το 1991 ως το 2001, εμφανιζόμενος συχνά ως σολίστ μαζί της, ενώ διετέλεσε και Αν. Διευθυντής της ΚΟΘ από τον Μάρτιο του 1994 ως τον Μάιο του 1995.

Παράλληλα υπηρέτησε ως Καθηγητής Βιολιού και Μουσικής Δωματίου στο Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης (1972-93), αναλαμβάνοντας και εκεί την καλλιτεχνική διεύθυνση.

Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους και στην οικογένειά του! Θα πραγματοποιηθεί αποχαιρετιστήρια τελετή αύριο Μ. Πέμπτη, στις 12:00, στο Billy’s Palace (Στ. Καζαντζίδη 4, Πυλαία)».