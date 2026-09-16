Έφυγε από τη ζωή ο καθηγητής Charles K. Williams II, ο άνθρωπος πίσω από τις ανασκαφές της αρχαίας Κορίνθου

Έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 96 ετών, ο καθηγητής Charles K. Williams II, ο άνθρωπος που αφιέρωσε μεγάλο μέρος της ζωής του στις ανασκαφές της αρχαίας Κορίνθου. Την είδηση έκανε γνωστή με ανακοίνωσή της η Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα, εκφράζοντας τη θλίψη της και τα ειλικρινή συλλυπητήριά της στην οικογένεια, τους φίλους και, ιδιαίτερα, τους συναδέλφους του από τις ανασκαφές της Κορίνθου.

Διευθυντής των Ανασκαφών της Κορίνθου και πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα, με συνεχή και ενεργό προσφορά στο ίδρυμα επί 64 χρόνια, ο Charles K. Williams II υπήρξε σημαντικός φιλέλληνας — πρόσφατα είχε πολιτογραφηθεί και Κορίνθιος — καθώς και γενναιόδωρος φιλάνθρωπος.

Ο Charles Williams πρωτοήρθε στην Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα το 1962, ως Student Associate Member. Στη συνέχεια έλαβε την υποτροφία των Ανασκαφών Κορίνθου (1963-1964) και ακολούθως την υποτροφία Gorham Phillips Stevens (1964-1966). Η σχέση του με τη Σχολή παρέμεινε στενή μέχρι και λίγους μήνες πριν από τον θάνατό του, καθώς εργαζόταν πάνω στη δημοσίευση με αντικείμενο τις ρωμαϊκές τοιχογραφίες της Κορίνθου και το ιστορικό τους πλαίσιο, όπως αναφέρει η ανακοίνωση της Σχολής.

Ως διευθυντής των Ανασκαφών της Κορίνθου από το 1966 έως το 1997, ο Williams εξερεύνησε σχεδόν κάθε σημείο του μεγάλου και σύνθετου αυτού αρχαιολογικού χώρου, καλύπτοντας περιόδους από την Εποχή του Σιδήρου έως την ύστερη Φραγκοκρατία.

Κάθε φθινόπωρο καθοδηγούσε τους φοιτητές της Σχολής σε εκπαιδευτικά ταξίδια στην Κορινθία και την Αργολίδα, ενώ την άνοιξη τους παρείχε εξειδικευμένη κατάρτιση στις τεχνικές ανασκαφής. Η εκπαίδευση αυτή δεν αφορούσε μόνο τους μελλοντικούς αρχαιολόγους πεδίου, αλλά και κλασικούς φιλολόγους και ιστορικούς της αρχαιότητας, ώστε να μπορούν να κατανοούν και να αξιολογούν τα αρχαιολογικά ευρήματα. Παράλληλα, προσέφερε θερμή και υποστηρικτική φιλοξενία σε καταξιωμένους ερευνητές από όλο τον κόσμο που πραγματοποιούσαν μελέτες στην Κόρινθο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Σχολής, υπήρξε ο κύριος — αλλά σχεδόν πάντα ανώνυμος — ευεργέτης των Ανασκαφών της Κορίνθου. Εξασφάλισε σημαντικό κληροδότημα για το σύνολο του ανασκαφικού έργου, χρηματοδότησε υποτροφίες για δεκάδες φοιτητές και ερευνητές και πρόσφερε τα τρία κτίρια της ανασκαφικής έδρας, τα οποία σχεδίασε ο ίδιος, καθώς είχε εκπαιδευτεί ως αρχιτέκτονας.

Πρόσφατα χρηματοδότησε επίσης τη δημιουργία δύο σύγχρονων κτιρίων, τα οποία χρησιμοποιούνται ως αποθήκες και εργαστήρια. Εκεί συντηρούνται και ανασυντίθενται χιλιάδες θραύσματα ρωμαϊκών τοιχογραφιών, τα οποία είχε ανασκάψει ο ίδιος δεκαετίες νωρίτερα.

Ο Williams επέδειξε έντονο ενδιαφέρον και για τη λειτουργία της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα. Το 1997 εντάχθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο και διετέλεσε πρόεδρος από το 2002 έως το 2011. Ως επικεφαλής της Επιτροπής Γενικού Σχεδιασμού (2007-2012), συνέβαλε στην ανακαίνιση και επέκταση των εγκαταστάσεων της Σχολής στην Αθήνα.

Σε αναγνώριση της προσφοράς του προς το ίδρυμα και τους φοιτητές του, ο Σύλλογος Αποφοίτων της Σχολής τον τίμησε με το Βραβείο «Αριστεία» το 2016.

Ο Charles Williams ήταν ένας σεμνός άνθρωπος που απέφευγε την περιττή δημοσιότητα. Ολόκληρη η κοινότητα της Σχολής τον αναγνώριζε ως εμβληματική προσωπικότητα και ως έναν από τους σημαντικότερους επιστήμονες, δασκάλους και ευεργέτες της, όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, την οποία υπογράφουν οι William T. Loomis, πρόεδρος του Συμβουλίου των Επιτρόπων, Kathleen M. Lynch, πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής, Bonna D. Wescoat, διευθύντρια της Σχολής, και George T. Orfanakos, εκτελεστικός διευθυντής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ