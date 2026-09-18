Έφυγε από τη ζωή η Μαργαρίτα Παπανδρέου σε ηλικία 103 ετών

Έφυγε από τη ζωή η Μαργαρίτα Παπανδρέου, λίγες ημέρες προτού συμπληρώσει τα 103 χρόνια.

Η Μαργαρίτα Τσαντ Παπανδρέου γεννήθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 1923, στο Όουκ Παρκ του Ιλινόις των Ηνωμένων Πολιτειών και υπήρξε ηδεύτερη σύζυγος του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ και πρώην πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου. Μαζί απέκτησαν τέσσερα παιδιά, τον Γιώργο, τη Σοφία, τον Νίκο και τον Αντρίκο.

Συγγραφέας και δραστήρια εκπρόσωπος του γυναικείου κινήματος, συνέδεσε το όνομά της με την Ένωση Γυναικών Ελλάδας, της οποίας διετέλεσε επί σειρά ετών πρόεδρος. Μέσα από τη δημόσια παρουσία και τη δράση της ασχολήθηκε συστηματικά με την ισότητα των φύλων και την προάσπιση των δικαιωμάτων των γυναικών.

Η Μαργαρίτα Παπανδρέου υπήρξε μητέρα του πρώην πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου και μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες προσωπικότητες που συνδέθηκαν με τη νεότερη ιστορία της οικογένειας Παπανδρέου.

Οι τελευταίες δημόσιες εμφανίσεις

Η Μαργαρίτα Παπανδρέου παρέμεινε στην Ελλάδα και κατά τα τελευταία χρόνια της ζωής της είχε περιορίσει σημαντικά τις δημόσιες εμφανίσεις της.

Τον Σεπτέμβριο του 2025 γιόρτασε τα102α γενέθλιά της. Ο γιος της, Γιώργος Παπανδρέου, είχε δημοσιεύσει τότε φωτογραφία της, συνοδεύοντάς την με δημόσιες ευχές.