Έφυγε από τη ζωή η Μαίρη Λίντα

Η Μαίρη Λίντα, μία από τις πιο χαρακτηριστικές φωνές του ελληνικού τραγουδιού, έφυγε από τη ζωή, αφήνοντας πίσω της μια σπουδαία καλλιτεχνική παρακαταθήκη.

Ξεκίνησε σε μικρή ηλικία μέσα από τα ταλέντα του Ορέστη Λάσκου και συνέχισε στα βαριετέ και τα καμπαρέ της εποχής, ώσπου η συνάντησή της με τον Μανώλη Χιώτη άλλαξε για πάντα την πορεία της.

Οι δυο τους δημιούργησαν ένα από τα πιο δημοφιλή ντουέτα της δεκαετίας του ’60, ενώ υπήρξαν και ζευγάρι στη ζωή για περίπου δέκα χρόνια. Μαζί εμφανίστηκαν σε ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου, κατακτώντας το κοινό με τη χημεία και τις ερμηνείες τους.

Αργότερα, η Μαίρη Λίντα παντρεύτηκε τον Αλέξανδρο Θεοχάρη, με τον οποίο απέκτησε μία κόρη. Σε παλαιότερες συνεντεύξεις της είχε μιλήσει ανοιχτά για τις δύσκολες στιγμές που βίωσε, λέγοντας: «Όμως, δεν άντεχα άλλο την πολύ κακή συμπεριφορά και το ξύλο. Έφυγα. Είχα τη δύναμη, όμως, γιατί είχα ένα χρυσό βραχιόλι στο χέρι μου, τη φωνή μου».

Το 1961, στο Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης, κέρδισε το Α’ βραβείο με το τραγούδι «Απαγωγή». Η πρώτη της εμφάνιση στη δισκογραφία έγινε με το τραγούδι του Κώστα Καπλάνη «Πικρό ποτήρι», σηματοδοτώντας την αρχή μιας λαμπρής πορείας.

Το 1964, κατά τη διάρκεια περιοδείας στις Ηνωμένες Πολιτείες με τον Χιώτη, τραγούδησε στον Λευκό Οίκο προς τιμήν του προέδρου Λίντον Τζόνσον. Ανάμεσα στους θαυμαστές του ζεύγους συγκαταλέγονταν ο Άντονυ Πέρκινς και η Μαρία Κάλλας, γεγονός που αποδεικνύει την απήχηση και τη λάμψη τους πέρα από τα ελληνικά σύνορα.

Η Μαίρη Λίντα υπήρξε σημείο αναφοράς για πολλές νεότερες τραγουδίστριες, όπως η Γλυκερία, η Χαρούλα Αλεξίου, η Άννα Βίσση, η Κωνσταντίνα και η Δήμητρα Γαλάνη, με τις οποίες συνεργάστηκε σε διάφορες περιόδους. Οι τελευταίες της εμφανίσεις σε νυχτερινά κέντρα περιλαμβάνουν τη σεζόν 1995-1996 με την Αλεξίου στη «Νεφέλη», το 2002-2003 με τη Γλυκερία στο «Χάραμα» και το 2011-2012 με τη Βίσση στο «Rex».

Εκτός από τον Μανώλη Χιώτη, η Μαίρη Λίντα συνεργάστηκε με κορυφαίους συνθέτες, όπως ο Μίκης Θεοδωράκης και ο Μάνος Χατζιδάκις. Η δισκογραφία της περιλαμβάνει δεκάδες επιτυχίες που σημάδεψαν το ελληνικό τραγούδι.

Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν τα: «Δε θέλω πια να ξαναρθείς», «Περασμένες μου αγάπες», «Ηλιοβασιλέματα», «Το τελευταίο ποτηράκι», «Μυρτιά», «Ροδόσταμο», «Μαργαρίτα Μαργαρώ», «Απαγωγή», «Αφού το θες», «Μαρία τσιγγάνα», «Πάρε το δάκρυ μου» και δεκάδες ακόμη τραγούδια που αγαπήθηκαν από γενιές ακροατών.