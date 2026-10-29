Έφυγε από τη ζωή ενώ εκτελούσε δρομολόγιο οδηγός των ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 52 ετών ο Στυλιανός Τσίτσος, οδηγός των ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης.

Την τραγική είδηση ανακοίνωσε η ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης ΑΕ γνωστοποιώντας μάλιστα πως ο δηγός άφησε την τελευταία του πνοή μετά από “αιφνίδιο καρδιακό επεισόδιο, την ώρα του καθήκοντος, οδηγώντας για μια ακόμη φορά, λεωφορείο του ΚΤΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ”.

Η ανάρτηση της ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης ΑΕ

“H ΚΤΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. εκφράζει τα ειλικρινή της, συλλυπητήρια στην οικογένεια του οδηγού Στυλιανού Τσίτσου, που «έφυγε» απρόσμενα από τη ζωή, σε ηλικία μόλις 52 ετών.

Ο Στέλιος, που έχαιρε της εκτίμησης όλων των συναδέλφων και των μετόχων της εταιρείας, για το ήθος του, τον επαγγελματισμό του και την αφοσίωσή του στην εξυπηρέτηση των επιβατών, υπέστη αιφνίδιο καρδιακό επεισόδιο, την ώρα του καθήκοντος, οδηγώντας για μια ακόμη φορά, λεωφορείο του ΚΤΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

Η Διοίκηση της «ΚΤΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.», θα εξοπλίσει τοπική μονάδα υγείας της περιοχής Σταυρού-Ασπροβάλτας, με έναν απινιδωτή, στην μνήμη του Στυλιανού Τσίτσου, όπως ζήτησε η οικογένειά του.

Αιωνία του η μνήμη”.