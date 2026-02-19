Έφτασε στην Ύδρα ο Μπραντ Πιτ – Πυρετώδεις προετοιμασίες για το «The Riders»

«Αέρα» Χόλιγουντ αποπνέει η άφιξη του Μπραντ Πιτ στην Ύδρα, με το νησί να μετατρέπεται σε ένα φαντασμαγορικό σκηνικό για τα γυρίσματα της ταινίας «The Riders».

Στα γκαλντερίμια του νησιού στήνονται σκηνικά, μεταφέρεται ειδικός τεχνικός εξοπλισμός και δεκάδες επαγγελματίες εργάζονται ακούραστα για την προετοιμασία των χώρων.

Όπως μεταδίδει το ydraspoliteia, στην Ύδρα βρίσκεται τα τελευταία 24ωρα πολυμελές συνεργείο.

Γνωστές γωνιές της Ύδρας διαμορφώνονται κατάλληλα ώστε να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες της παραγωγής, χωρίς να αλλοιώνεται η αισθητική του νησιού.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι λεπτομέρειες της διαμονής του χολιγουντιανού σταρ. Όπως αναφέρθηκε στο ρεπορτάζ, έχει μισθωθεί πολυτελής θαλαμηγός για τον Μπραντ Πιτ, επιλογή που φέρεται να συνδέεται με την επιθυμία του ηθοποιού να διατηρήσει χαμηλό προφίλ κατά την παραμονή του στο νησί.

Στην ταινία θα συμμετάσχουν και κάτοικοι της Ύδρας ως κομπάρσοι. Δύο εξ αυτών, αποκάλυψαν ότι έχουν ήδη υπογράψει συμβόλαια και πως θα αμειφθούν για τη συμμετοχή τους. Τα γυρίσματα αναμένεται να διαρκέσουν έως τις 3 Μαρτίου, ενώ έχει προγραμματιστεί συνάντηση όλων των συμμετεχόντων με τον Μπραντ Πιτ.