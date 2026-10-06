Έφτασε στην Αθήνα ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο – Η ατζέντα και οι τρεις συμφωνίες

Στην Αθήνα έφτασε το βράδυ της Τρίτης (6/10) ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο , για διήμερη επίσκεψη με κεντρικό σταθμό τον έκτο γύρο του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας–Ηνωμένων Πολιτειών.

Οι επίσημες επαφές του επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας αρχίζουν την Τετάρτη στο υπουργείο Εξωτερικών, όπου θα γίνει δεκτός από τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Μετά την κατ’ ιδίαν συνάντησή τους, οι δύο υπουργοί θα προχωρήσουν σε δηλώσεις προς τον Τύπο και θα κηρύξουν την έναρξη των εργασιών του Στρατηγικού Διαλόγου.

Στο πρόγραμμα του Μάρκο Ρούμπιο περιλαμβάνεται, επίσης, συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, κατά την οποία αναμένεται να εξεταστεί το σύνολο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, καθώς και οι εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή.

Άμυνα, ενέργεια και περιφερειακή ασφάλεια

Στην κορυφή της ατζέντας βρίσκονται η αμυντική συνεργασία, η ενεργειακή ασφάλεια και οι γεωπολιτικές εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή.

Οι δύο πλευρές αναμένεται να συζητήσουν ακόμη την ενίσχυση των εμπορικών και επενδυτικών σχέσεων, τη συνεργασία στους τομείς της τεχνολογίας και της ναυτιλίας, καθώς και τον ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακού και διαμετακομιστικού κόμβου για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στη στρατιωτική συνεργασία, με έμφαση στη συμμετοχή της Ελλάδας στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35 και στη στρατηγική σημασία των υποδομών στη Σούδα και την Αλεξανδρούπολη.

Οι τρεις συμφωνίες

Στο περιθώριο του Στρατηγικού Διαλόγου αναμένεται να υπογραφούν τρεις συμφωνίες.

Η πρώτη αφορά την ανανέωση του μνημονίου για την προστασία της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς και τον περιορισμό της παράνομης διακίνησης αρχαιολογικών και εθνολογικών αντικειμένων.

Η δεύτερη προβλέπει την υπογραφή επιστολής προθέσεων για συνεργασία μεταξύ των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και της Εθνοφρουράς της Φλόριντα.

Η τρίτη αφορά την αμοιβαία αναγνώριση πιστοποιητικών ναυτικής ικανότητας, με στόχο τη διευκόλυνση της απασχόλησης ναυτικών και την ενίσχυση της συνεργασίας στη ναυτική εκπαίδευση.

Η επίσκεψη πραγματοποιείται σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων, με Αθήνα και Ουάσιγκτον να επιδιώκουν περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας τους στην άμυνα, την ενέργεια και την περιφερειακή σταθερότητα.