Έφοδος της Εισαγγελίας στα γραφεία του ΕΦΚΑ στη Ρόδο – Κατασχέθηκαν φάκελοι

Το μικροσκόπιο των εισαγγελικών αρχών βρίσκεται η υπηρεσία του ΕΦΚΑ στη Ρόδο, μετά από αιφνιδιαστική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, με τη συμμετοχή αστυνομικών δυνάμεων, σύμφωνα με το ΣΚΑΙ.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, οι αρχές προχώρησαν στην κατάσχεση φακέλων που σχετίζονται με συγκεκριμένες επιχειρήσεις, ενώ παράλληλα σφραγίστηκαν τα αρχεία της υπηρεσίας, ώστε να διαφυλαχθεί το υλικό που εξετάζεται στο πλαίσιο της υπόθεσης.

Η επιχείρηση είχε ως συνέπεια την προσωρινή αναστολή λειτουργίας της υπηρεσίας, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες ερευνητικές ενέργειες.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η εισαγγελική έρευνα συνδέεται με την υπόθεση του Άγγελου Γιαννακόπουλου και το δίκτυο εταιρειών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που ερευνάται από τις αρμόδιες αρχές.

Η υπόθεση αφορά τη διερεύνηση της δράσης ενός ευρύτερου επιχειρηματικού σχήματος, για το οποίο υπάρχουν εκτιμήσεις περί πρόκλησης σημαντικής οικονομικής ζημίας σε βάρος του Δημοσίου και των ασφαλιστικών φορέων.