Έφοδος στις φυλακές Αγίου Στεφάνου για ναρκωτικά

Νέα, αιφνιδιαστική επιχείρηση πραγματοποίησε η Αστυνομία στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου στην Πάτρα, παρουσία εισαγγελικού λειτουργού. Οι αστυνομικές δυνάμεις, σε συνεργασία με τη διοίκηση και τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους, προχώρησαν σε εξονυχιστικούς ελέγχους σε κελιά και κοινόχρηστους χώρους για τον εντοπισμό παράνομων ουσιών και αντικειμένων. Οι εξονυχιστικές έρευνες των αρχών σε κελιά και κοινόχρηστους χώρους οδήγησαν στη σύλληψη έξι ατόμων, ανάμεσα στους οποίους είναι πέντε αλλοδαποί και ένας Έλληνας.

Από τους συλληφθέντες, οι τρεις κατηγορούνται για διακίνηση ναρκωτικών, οι δύο για κατοχή, ενώ ένας ακόμη συνελήφθη, καθώς βρέθηκε στην κατοχή του κινητό τηλέφωνο. Κατά τη διάρκεια των ελέγχων εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν διάφορες παράνομες ουσίες, και πιο συγκεκριμένα ποσότητες μεθαμφεταμίνης, συνθετικής κάνναβης, καθώς και ναρκωτικά χάπια.

Οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη, προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος της υπόθεσης, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο εισήλθαν οι απαγορευμένες ουσίες στο σωφρονιστικό κατάστημα.