Εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση σε 10 οίκους ανοχής σε περιοχές της Αθήνας πραγματοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, με στόχο τον εντοπισμό πιθανών θυμάτων εμπορίας ανθρώπων και σεξουαλικής εκμετάλλευσης. Κατά τους ελέγχους διαπιστώθηκε ότι οι συγκεκριμένοι χώροι λειτουργούσαν παρά τις αποφάσεις σφράγισής τους από τις αρμόδιες δημοτικές αρχές, ενώ συνελήφθησαν συνολικά 23 άτομα.

Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων, με τη συνδρομή της μη κυβερνητικής οργάνωσης «Our Rescue», η οποία ειδικεύεται στην υποστήριξη και προστασία θυμάτων εμπορίας ανθρώπων.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης διαπιστώθηκε ότι 10 οίκοι ανοχής εξακολουθούσαν να λειτουργούν, παρότι είχαν σφραγιστεί με αποφάσεις των αρμόδιων δημοτικών αρχών.

Μάλιστα, σύμφωνα με την αστυνομία, οι συγκεκριμένοι χώροι είχαν σφραγιστεί επανειλημμένα στο παρελθόν, χωρίς ωστόσο να έχει διακοπεί οριστικά η λειτουργία τους.

Συνελήφθησαν 22 γυναίκες και ένας άνδρας

Στο πλαίσιο των ελέγχων, οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη 23 ατόμων, εκ των οποίων 22 γυναίκες και ένας άνδρας.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παραβίαση σφραγίδων που έχουν τεθεί από δημόσια αρχή.

Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι τρεις από τις συλληφθείσες δεν διέθεταν τα απαραίτητα έγγραφα για τη νόμιμη παραμονή τους στην Ελλάδα.

Κατά τις έρευνες στους χώρους βρέθηκε και κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 895 ευρώ.

Έλεγχοι για πιθανή εμπορία ανθρώπων

Βασικός στόχος της επιχείρησης ήταν ο εντοπισμός ενδεχόμενων θυμάτων εμπορίας ανθρώπων και σεξουαλικής εκμετάλλευσης.

Για τον σκοπό αυτό, στις έρευνες συμμετείχε και η ΜΚΟ «Our Rescue», η οποία δραστηριοποιείται στην παροχή βοήθειας και προστασίας σε θύματα εμπορίας ανθρώπων.

Στην ανακοίνωση της αστυνομίας δεν αναφέρεται ότι εντοπίστηκαν θύματα εμπορίας ανθρώπων, ούτε ότι απαγγέλθηκαν σχετικές κατηγορίες στους συλληφθέντες.

Επανασφραγίζονται οι 10 οίκοι ανοχής

Οι 23 συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, ενώ έχει κινηθεί η διαδικασία για την επανασφράγιση των 10 οίκων ανοχής.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες εξετάζουν τις παραβάσεις που διαπιστώθηκαν, καθώς οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις συνέχιζαν τη δραστηριότητά τους παρά τις επανειλημμένες διοικητικές αποφάσεις διακοπής της λειτουργίας τους.