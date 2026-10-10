ΕΦΚΑ: Πώς αποκαλύφθηκε η απάτη των 5 εκατ. ευρώ – Η νέα ψηφιακή πλατφόρμα και οι εκκρεμείς συντάξεις

Στην απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ, με τις οφειλές να φτάνουν, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, τα 5 εκατ. ευρώ αναφέρθηκαν στην εκπομπή «10 με τόνο», στο ΕΡΤnews, ενώ παράλληλα, παρουσιάστηκε η νέα ψηφιακή πλατφόρμα για ερωτήματα και καταγγελίες των πολιτών, ενώ έγινε αναφορά στην πορεία απονομής των συντάξεων και στη σημαντική μείωση των εκκρεμών αιτήσεων.

Η εκπρόσωπος Τύπου του ΕΦΚΑ, Φωτεινή Βρύνα, ξεκαθάρισε ότι η έρευνα για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη και στα χέρια των αρμόδιων διωκτικών και δικαστικών αρχών. Όπως ανέφερε, ο οργανισμός συνεργάζεται πλήρως με τις αρμόδιες υπηρεσίες, προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς έχει συμβεί.

Εξηγώντας πώς δημιουργήθηκαν οι οφειλές, σημείωσε ότι δεν πρόκειται για ποσά που συσσωρεύτηκαν ξαφνικά, αλλά για χρέη που δημιουργούνταν σταδιακά, μήνα με τον μήνα. Σύμφωνα με όσα έχουν δημοσιοποιηθεί, στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται 29 εταιρείες, με διαφορετικά πρόσωπα να εμφανίζονται ως ιδιοκτήτες ή εκπρόσωποί τους.

Όπως εξήγησε, οι οφειλές κάθε εταιρείας μπορούσαν να κυμαίνονται από 30.000 έως 80.000 ευρώ, γεγονός που δυσχέραινε τον εντοπισμό ενός οργανωμένου κυκλώματος, καθώς δεν επρόκειτο εξαρχής για μία ενιαία και εξαιρετικά υψηλή οφειλή. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι ο ΕΦΚΑ διαθέτει ελεγκτικό μηχανισμό, ωστόσο δεν μπορεί να προχωρά στο κλείσιμο κάθε επιχείρησης που εμφανίζει χρέη, καθώς υπάρχουν και περιπτώσεις επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν πραγματικές οικονομικές δυσκολίες ή επιλέγουν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους.

Η εκπρόσωπος Τύπου του οργανισμού τόνισε ότι η διοίκηση του ΕΦΚΑ και η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, βρίσκονται απέναντι σε κάθε μορφή απάτης. Όπως επισήμανε, τα χρήματα που οφείλονται αφορούν και τους ασφαλισμένους και τους συνταξιούχους, γι’ αυτό και βασική προτεραιότητα είναι η πλήρης διερεύνηση της υπόθεσης και η συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές.

Νέα ψηφιακή πλατφόρμα για ερωτήματα και καταγγελίες

Από τη Δευτέρα τίθεται σε λειτουργία νέα ψηφιακή πλατφόρμα του ΕΦΚΑ, μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να υποβάλλουν ερωτήματα και καταγγελίες, χωρίς να χρειάζεται να γνωρίζουν εκ των προτέρων ποια υπηρεσία είναι αρμόδια για την υπόθεσή τους.

Όπως διευκρινίστηκε, η συγκεκριμένη υπηρεσία είχε προγραμματιστεί στο πλαίσιο της σταδιακής αναβάθμισης του πληροφοριακού συστήματος του οργανισμού και δεν συνδέεται με την πρόσφατη υπόθεση απάτης.

Μέσω της πλατφόρμας, το αίτημα κάθε πολίτη θα προωθείται στην αρμόδια υπηρεσία, η οποία θα αναλαμβάνει την εξέτασή του και την παροχή απάντησης. Παράλληλα, οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν την πορεία του ερωτήματός τους.

Η φοροτεχνικός Σάντρα Γεράγγελου επισήμανε ότι η ψηφιοποίηση των υπηρεσιών έχει ήδη αλλάξει την καθημερινότητα των πολιτών, ωστόσο καθοριστικό ρόλο θα παίξει η ταχύτητα και η ακρίβεια των απαντήσεων. Όπως ανέφερε, τα ερωτήματα θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο συγκεκριμένα, ώστε οι υπηρεσίες να μπορούν να απαντούν άμεσα και χωρίς να απαιτούνται επανειλημμένες διευκρινίσεις.

Έλεγχοι από τη σύσταση των εταιρειών

Η συζήτηση επεκτάθηκε και στον τρόπο με τον οποίο μπορούν να αποτρέπονται παρόμοια περιστατικά. Η Σάντρα Αγγέλου υποστήριξε ότι η δημιουργία εταιρειών μέσω αχυρανθρώπων αποτελεί γνωστή πρακτική και έθεσε το ζήτημα της ανάγκης αυστηρότερων ελέγχων ήδη από το στάδιο σύστασης μιας επιχείρησης.

Όπως ανέφερε, θα πρέπει να εξετάζεται το προφίλ των προσώπων που εμφανίζονται να ιδρύουν εταιρείες, ώστε να περιορίζονται οι περιπτώσεις στις οποίες χρησιμοποιούνται άτομα χωρίς οικονομική επιφάνεια ως τυπικοί εκπρόσωποι επιχειρήσεων.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο γεγονός ότι, όταν οι οφειλές έχουν ήδη δημιουργηθεί και οι πραγματικοί υπεύθυνοι δεν εντοπίζονται, η αναζήτηση των χρημάτων από το Δημόσιο μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα δύσκολη.

Παράλληλα, πρότεινε την αξιοποίηση της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης για την ενίσχυση των ελέγχων από το πρώτο στάδιο της ίδρυσης μιας εταιρείας.

Από την πλευρά του ΕΦΚΑ επισημάνθηκε ότι οι έλεγχοι πραγματοποιούνται με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, ενώ στόχος είναι να διασφαλίζεται τόσο η είσπραξη των οφειλών όσο και η προστασία των επιχειρήσεων που λειτουργούν νόμιμα και αντιμετωπίζουν πραγματικές οικονομικές δυσκολίες

Κάτω από 42 ημέρες ο μέσος χρόνος έκδοσης κύριας σύνταξης

Σημαντική μείωση στις εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης καταγράφει ο ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν.

Όπως ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου του οργανισμού, ο μέσος χρόνος έκδοσης της κύριας σύνταξης έχει πλέον υποχωρήσει κάτω από τις 42 ημέρες, σε αντίθεση με το παρελθόν, όταν οι ασφαλισμένοι περίμεναν ακόμη και ενάμιση ή δύο χρόνια για να λάβουν τη σύνταξή τους.

Από το 2019 μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί συνολικά 1.570.000 αιτήματα, ενώ η μείωση των εκκρεμοτήτων ανέρχεται σε 92% σε σύγκριση με το 2019.

Με βάση τα στοιχεία του Ιουνίου 2026, οι εκκρεμείς αιτήσεις βρίσκονται πλέον κάτω από τις 12.000, με στόχο να μηδενιστούν το επόμενο διάστημα.

Οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις εντοπίζονται κυρίως στις περιπτώσεις διαδοχικής και παράλληλης ασφάλισης, καθώς απαιτείται περισσότερος χρόνος για τη συγκέντρωση και την επεξεργασία των απαραίτητων στοιχείων από τα διαφορετικά ασφαλιστικά ταμεία.

Αντίθετα, όταν η ασφαλιστική διαδρομή είναι απλούστερη και έχει ολοκληρωθεί η σχετική συνταξιοδοτική βεβαίωση, η διαδικασία απονομής της σύνταξης προχωρά ταχύτερα.

Η διοίκηση του ΕΦΚΑ θέτει ως επόμενο στόχο την περαιτέρω μείωση των εκκρεμοτήτων, με έμφαση στις πιο σύνθετες περιπτώσεις συνταξιοδότησης.