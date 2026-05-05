Εφετείο: Ένοχος ο Πολάκης για δυσφήμιση του Στ. Πουλή – Ποινή 5 μηνών με αναστολή

Ένοχος για το αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμισης σε βάρος του Σταμάτη Πουλή, πρώην στελέχους του ΚΕΕΛΠΝΟ, κρίθηκε από το Εφετείο ο Παύλος Πολάκης, σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου, όπως γνωστοποίησε ο ίδιος ο κ. Πουλής.

Το Εφετείο, εξετάζοντας την υπόθεση, επέβαλε στον κατηγορούμενο ποινή φυλάκισης πέντε μηνών με αναστολή, όπως προβλέπεται από τη σχετική δικαστική κρίση.

Χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του αναφέρει: Ο @pavpol2222 κηρύχθηκε ομόφωνα και τελεσίδικα ΕΝΟΧΟΣ για το αδίκημα της συκοφαντικής δύσφήμισης εναντίον μου! Ποινή 5 μήνες φυλάκιση με αναστολή. Πλέον υπάρχει μείζον πολιτικό θέμα τόσο για τον ίδιο τον Πολάκη όσο και τον @syriza_gr».

Αδ. Γεωργιάδης: «Ο εκβιασμός του Παύλου Πολάκη δεν πέρασε»

Ο Άδωνις Γεωργιάδης, με ανάρτησή του, υπογραμμίζει ότι η ομόφωνη και τελεσίδικη καταδίκη του Παύλου Πολάκη συνιστά, όπως αναφέρει, μείζον πολιτικό ζήτημα τόσο για τον ίδιο όσο και για τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο υπουργός Υγείας επισημαίνει ότι ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ «σε κανένα θέμα δεν δικαιώθηκε και το Δικαστήριο πουθενά δεν είπε ότι έλεγε την αλήθεια, όπως ψευδώς ισχυρίστηκε».

Παράλληλα, ο κ. Γεωργιάδης αναφέρεται και στην ποινή που επιβλήθηκε, επισημαίνοντας ότι οι πέντε μήνες φυλάκιση με τριετή αναστολή συνεπάγονται, όπως υποστηρίζει, ότι για τα επόμενα τρία χρόνια, εφόσον υπάρξει νέα καταδίκη – την οποία θεωρεί δεδομένη στην υπόθεσή του – θα ενεργοποιηθεί η έκτιση της ποινής, εκτός αν επιχειρηθεί, όπως λέει, η αποφυγή της διαδικασίας μέσω διαδοχικών αναβολών.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο υπουργός Υγείας αναφέρει ότι «ο εκβιασμός του Παύλου Πολάκη δεν πέρασε» και υπογραμμίζει την ανάγκη, όπως λέει, πολιτικής καταδίκης τέτοιων συμπεριφορών μέσω της κάλπης, ώστε να μην επαναληφθούν στο μέλλον.

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

«Η σημερινή Ομόφωνη και πλέον Τελεσίδικη καταδίκη του @pavpol2222 για το αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμισης εναντίον του @stamatispoulis, αποτελεί μείζον πολιτικό θέμα τόσο για τον ίδιο τον Παύλο Πολάκη όσο και για τον ΣΥΡΙΖΑ.

Σε κανένα θέμα δεν δικαιώθηκε και το Δικαστήριο πουθενά δεν είπε ότι έλεγε την αλήθεια, όπως ψευδώς ισχυρίστηκε. Άλλωστε όλες του οι σχετικές καταγγελίες έχουν αμετάκλητα απορριφθεί από την Δικαιοσύνη και σε καμμία δεν μπορεί να επανέλθει. Την έλλειψη υποκειμενικού δόλου αναγνώρισε σε κάποια το Δικαστήριο, με το αιτιολογικό ότι όταν τα έλεγε, πίστευε ότι ήταν αλήθεια, λόγω των προκαταρκτικών εξετάσεων. Δεν αναγνώρισε δηλαδή δόλο. Τίποτε άλλο.

Η επίδικη ανάρτηση με την οποία εκβίαζε απροκάλυπτα και δημόσια έναν απλό πολίτη με την απειλή ότι θα τον βάλει φυλακή, συμπυκνώνει όχι μόνο την ουσία της καταδίκης του, αλλά επιπλέον αναδεικνύει το ποιόν του και τον τρόπο με τον οποίο πολιτεύτηκαν στο ΣΥΡΙΖΑ όλα αυτά τα χρόνια.

Πλέον όχι μόνο όλες οι καταγγελίες του για το ΚΕΕΛΠΝΟ έχουν εξετασθεί από την Δικαιοσύνη και έχουν απορριφθεί τελεσίδικα (προσλήψεις, επικοινωνιακές εκστρατείες, σίτιση οροθετικών κλπ) αλλά και το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο παρά την προσπάθειά του με νομικίστικα τερτίπια να οδηγήσει την υπόθεση σε παραγραφή.

Η δε ποινή του σε 5 μήνες φυλακή με 3ετή αναστολή σημαίνει, ότι για τα επόμενα 3 χρόνια αν καταδικαστεί ξανά, που θα καταδικαστεί στην δική μου δίκη εκτός αν προσπαθήσει να παίρνει επί 3 χρόνια αναβολές, θα εκτίσει την ποινή του.

Ο εκβιασμός του Παύλου Πολάκη δεν πέρασε και εμείς οφείλουμε να καταδικάσουμε πολιτικά και στην κάλπη αυτές τις συμπεριφορές, ώστε να μην τις ξαναζήσουμε ποτέ.

Επιμένει ο Παύλος Πολάκης

Από την πλευρά του, ο Παύλος Πολάκης παρουσίασε τη δική του εκδοχή και ερμηνεία σχετικά με την απόφαση που εξέδωσε το Εφετείο.

Η ανάρτηση του Παύλου Πολάκη

«Το δικαστήριο,το Εφετειο μετα απο 5 δικασιμες , τελειωσε. ΑΘΩΟΣ ,για τις κατηγοριες της συκοφαντικης δυσφημισης για ολα οσα κατηγγειλα για τη δραση της συμμοριας Πουλή -Θεοφιλατου κλπ για το ΚΕΕΛΠΝΟ.

Το δικαστηριο ΔΕΧΤΗΚΕ πως οι καταγγελιες μου για τους διορισμους του Αδωνη,τη διαφημιστικη δαπανη,τις φακές των 12,5 ευρω, τη συντηρηση του κτιριου της Δομης Οροθετικων του ΚΕΕΛΠΝΟ κλπ ,ΗΤΑΝ ΑΛΗΘΗ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΑ!!!

Ομως δυστυχως το δικαστηριο με εκρινε ενοχο γιατι ειχα κατηγορησει τη συμμορια «πως βάζει πρωην δικαστικους για συνηγορους για να πεσει στα μαλακά». ΚΑΙ ΟΝΤΩΣ ΤΟ 2018-19 ειχαν για δικηγορο την πρωην δικαστικο την ΣΑΛΜΑ!!

Το δικαστηριο αυτο το θεωρησε συκοφαντια(;;;) και με καταδίκασαν ,για αυτο και ΜΟΝΟ για αυτό,σε 5 μήνες ,με αναστολη βεβαια! (απο 12 μηνες το πρωτοδικο που ειχε γινει ερημην μου. ΤΟ ΤΡΟΜΕΡΟ: Ο Εισαγγελεας ειχε προτεινει αθωωση για ολα τα σκελη ,αλλα προφανως νικησε η «αλληλεγγυη»των δικαστων…

Υγ .ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ!!! ΠΙΟ ΔΥΝΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΥΣ!!!»