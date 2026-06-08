Έφαγε ο σκύλος σας κάτι που δεν έπρεπε στη βόλτα; Δείτε τι πρέπει να κάνετε και τι όχι

Φανταστείτε να βρίσκεστε έξω, στη βόλτα με τον σκύλο σας και, ενώ έχετε τα μάτια σας δεκατέσσερα, ξαφνικά να συνειδητοποιείτε ότι στο ένα δευτερόλεπτο που κοιτάξατε από την άλλη πλευρά, αυτός πρόλαβε να βάλει στο στόμα του και να καταπιεί κάτι που βρήκε στον δρόμο.

Το πώς θα χειριστείτε μια τέτοια κατάσταση εξαρτάται από το τι κατάπιε ο σκύλος σας. Σε πολλές περιπτώσεις, το πιθανότερο είναι ότι δεν θα πάθει τίποτα. Κάποιες άλλες φορές, όμως, ενδέχεται να πρέπει να δράσετε άμεσα καθώς η κατάσταση μπορεί να γίνει πολύ σοβαρή.

Ας δούμε τα 4 βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε αν ο σκύλος σας έφαγε κάτι στη βόλτα του:

1. Αν κατάπιε κάτι που υποψιάζεστε ότι είναι φόλα, επισκεφτείτε κατευθείαν έναν κτηνίατρο

Αν υποψιάζεστε ότι ο σκύλος σας έφαγε φόλα, προσκομίστε τον αμέσως στο κοντινότερο κτηνιατρείο, ώστε να του χορηγηθεί εμετική ένεση και να αποβάλει το δηλητήριο. Αν έχετε ειδική ένεση για να του προκαλέσετε εμετό, βεβαιωθείτε ότι το κάνετε όσο το ζώο είναι όρθιο και όχι ξαπλωμένο, για να αποφύγει την αναρρόφηση, ακολουθώντας πάντοτε τις οδηγίες του κτηνιάτρου σας.

Συνιστάται επίσης να του κάνετε μια ένεση ατροπίνης, η οποία λειτουργεί ως αντίδοτο σε περίπτωση κατανάλωσης επικίνδυνου φαρμάκου. Γίνεται στον σβέρκο, και η δοσολογία εξαρτάται από το βάρος του σκύλου. Επικοινωνήστε από πριν με τον κτηνίατρό σας, ώστε να γνωρίζετε πώς θα χρειαστεί να δράσετε εκείνη την ώρα, και έχετε μια ένεση ατροπίνης στο κουτί πρώτων βοηθειών σας για περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Αν η φόλα περιείχε ποντικοφάρμακο και δεν το έχετε καταλάβει, ενδέχεται να αρχίσετε να βλέπετε τα συμπτώματα της δηλητηρίασης μετά από 2-3 ημέρες (σκούρες κηλίδες στο σώμα ή στα ούλα του, ή αιμορραγία από το στόμα ή τη μύτη). Σε κάθε περίπτωση, αν παρατηρήσετε οποιοδήποτε ασυνήθιστο σύμπτωμα αφού ο σκύλος σας καταπιεί κάτι κατά τη διάρκεια της βόλτας, μεταφέρετέ τον αμέσως σε κτηνιατρική κλινική.

Αν ο σκύλος σας καταπιεί φόλα που περιέχει αιχμηρά αντικείμενα, όπως καρφιά, δυστυχώς τα πράγματα δυσκολεύουν ακόμα περισσότερο, κι είναι απαραίτητο να πάτε στον κτηνίατρο όσο πιο γρήγορα γίνεται.

2. Αν κατάπιε κάποιο αντικείμενο, μιλήστε αμέσως με κτηνίατρο

Μην επιχειρήσετε να αφαιρέσετε το αντικείμενο από τον λαιμό του σκύλου σας, και μην κάνετε τίποτα δραστικό πριν συμβουλευτείτε τον κτηνίατρό σας, καθώς μπορεί να βλάψετε τον σκύλο σας άθελά σας. Επικοινωνήστε με τον κτηνίατρό σας και εξηγήστε του την κατάσταση ώστε να μπορέσει να σας κατευθύνει όσο γίνεται καλύτερα. Μπορεί να χρειαστεί να παρακολουθήσετε τον σκύλο σας στο σπίτι, ή να τον μεταφέρετε στο κτηνιατρείο.

3. Ελέγξτε πολύ καλά αν πνίγεται

Αν ο σκύλος σας κατάπιε κάποιο μεγάλο αντικείμενο, όπως είναι ένα ξύλο ή ένα κόκκαλο από κοτόπουλο, υπάρχει περίπτωση να φρακάρει στον αεραγωγό του, προκαλώντας πνιγμό. Παρακολουθήστε τον για σημάδια πνιγμού. Αν ο αεραγωγός του έχει φράξει μερικώς, ενδέχεται ο σκύλος σας να αρχίσει να βήχει, ή να πειράζει το στόμα του με το πόδι του. Αν, από την άλλη, φράξει πλήρως, μπορεί να δυσκολευτείτε περισσότερο να το καταλάβετε καθώς, σε αυτή την περίπτωση, μπορεί να μη βγάζει κανέναν ήχο. Γι’ αυτό είναι σημαντικό να παρατηρείτε τον σκύλο σας για να εντοπίσετε τυχόν σημάδια στη γλώσσα του σώματός του που σηματοδοτούν δυσφορία.

Αν ο σκύλος σας πνίγεται, μην περιμένετε μέχρι να επικοινωνήσετε με τον κτηνίατρό σας. Αν μπορείτε εύκολα να τραβήξετε το αντικείμενο από τον λαιμό του σκύλου σας, κάντε το, αλλά αποφύγετε να το τραβήξετε αν έχει “κολλήσει” πολύ βαθιά. Προτιμήστε να εφαρμόσετε τη λαβή Χάιμλιχ, ακριβώς όπως θα κάνατε με έναν άνθρωπο που πνίγεται. Η μέθοδος αυτή ποικίλλει ανάλογα με το μέγεθος του σκύλου. Είναι σημαντικό να γνωρίζετε από πριν πώς να την εφαρμόσετε σε περίπτωση που χρειαστεί.

4. Αν έχει κολλήσει κάποιο αντικείμενο ή κόκκαλο στον λαιμό του, μην επιχειρήσετε να το τραβήξετε

Αν ο σκύλος σας δεν πνίγεται, μην επιχειρήσετε να αφαιρέσετε οποιοδήποτε αντικείμενο έχει φρακάρει στον λαιμό του, ειδικά αν πρόκειται για κόκκαλο ή ξύλο που μπορεί εύκολα να διαλυθεί, καθώς έτσι κινδυνεύετε να βλάψετε τον λαιμό ή τον οισοφάγο του. Πηγαίνετε κατευθείαν στον κτηνίατρο.

Το φαινόμενο της φόλας αποτελεί μία από τις πιο ύπουλες και θανάσιμες απειλές για τα ζώα συντροφιάς στη χώρα μας.

Τι μπορείτε να κάνετε για να αποφύγετε ένα τέτοιο περιστατικό:

–Εκπαιδεύστε τον σκύλο σας ώστε να μην τρώει πράγματα στις βόλτες, και να αφήνει κάτω οποιοδήποτε αντικείμενο ή τροφή έχει στο στόμα του όταν του το λέτε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.

– Προετοιμαστείτε από πριν για την περίπτωση που χρειαστεί να παρέμβετε. Οι γνώσεις πρώτων βοηθειών μπορούν να αποδειχθούν σωτήριες για το αγαπημένο σας κατοικίδιο.

– Παρακολουθείτε τον σκύλο σας αδιάκοπα κατά τη διάρκεια της βόλτας. Αποφύγετε να κοιτάτε το κινητό σας ή να μιλάτε με άλλους. Η προσοχή σας μπορεί να του σώσει τη ζωή.

– Αν δεν είναι εύκολο να ελέγξετε τον σκύλο σας κατά τη διάρκεια της βόλτας, και έχει την τάση να τρώει πράγματα από κάτω, μια λύση είναι να του φοράτε φίμωτρο.