ΕΕΘ: Οι μεγάλες υποδομές αλλάζουν τον χάρτη του real estate – Χώρος και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Ο ρόλος των μεγάλων έργων υποδομής στη διαμόρφωση του νέου αναπτυξιακού χάρτη της Θεσσαλονίκης και οι προοπτικές που ανοίγονται στον κλάδο της κτηματαγοράς βρέθηκαν στο επίκεντρο της εκδήλωσης με θέμα «Αναπτυξιακές προοπτικές του real estate και έργα υποδομής στη Θεσσαλονίκη», που διοργάνωσε το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (Ε.Ε.Θ.), υπό την οργανωτική επιμέλεια της Επιτροπής Κτηματαγοράς, στο stand του Επιμελητηρίου στο περίπτερο 8, στο πλαίσιο της 90ής ΔΕΘ.

Η εκδήλωση συγκέντρωσε μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς ανέδειξε τη στενή σύνδεση ανάμεσα στις υποδομές, τις επενδύσεις, την αγορά ακινήτων και την επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά και την ανάγκη η ανάπτυξη να δημιουργεί χώρο και ευκαιρίες για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Κατά τη διάρκεια του χαιρετισμού του ο πρόεδρος του Ε.Ε.Θ. Κυριάκος Μερελής έθεσε το ευρύτερο αναπτυξιακό πλαίσιο μέσα στο οποίο εξελίσσονται τα μεγάλα έργα υποδομής στον Νομό Θεσσαλονίκης.

Επισήμανε, ότι έργα όπως η ανάπτυξη του μετρό, οι οδικές και συγκοινωνιακές υποδομές, αλλά και οι ευρύτερες επενδύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, δεν αλλάζουν μόνο τις μετακινήσεις και τη λειτουργία της πόλης. Διαμορφώνουν σταδιακά έναν νέο αναπτυξιακό χάρτη για τη Θεσσαλονίκη, δημιουργώντας ένα οικοσύστημα επενδύσεων, επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και αναβάθμισης ολόκληρων περιοχών.

Η δημιουργία νέων υποδομών, σύμφωνα με τον κ. Μερελή, επηρεάζει άμεσα την κτηματαγορά, καθώς μπορεί να αυξήσει την προσβασιμότητα, να ενισχύσει τη ζήτηση και να δώσει πρόσθετη αξία σε ακίνητα και εκτάσεις γης. Παράλληλα, δημιουργούνται νέες δυνατότητες για την εγκατάσταση επιχειρήσεων και την ανάπτυξη εμπορικών και επαγγελματικών δραστηριοτήτων.

Ωστόσο, ο πρόεδρος του Ε.Ε.Θ. έθεσε και μια κρίσιμη παράμετρο, η ανάπτυξη των περιοχών της Θεσσαλονίκης και η αύξηση των αξιών των ακινήτων δεν θα πρέπει να λειτουργήσουν ανταγωνιστικά προς τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και την επαγγελματική στέγη.

Όπως τόνισε, από τα δυτικά μέχρι τα ανατολικά και από το κέντρο της πόλης έως τις περιφερειακές περιοχές που επηρεάζονται από τα μεγάλα έργα, η αναπτυξιακή δυναμική πρέπει να αφορά το σύνολο της τοπικής οικονομίας.

«Σε αυτό το νέο οικοσύστημα ανάπτυξης οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις πρέπει να έχουν τη δική τους θέση», ήταν το μήνυμα του κ. Μερελή, αναδεικνύοντας την ανάγκη οι αλλαγές που συντελούνται στην πόλη να δημιουργούν ευκαιρίες και για τις επιχειρήσεις που αποτελούν τον πυρήνα της τοπικής οικονομίας.

Στο πάνελ συμμετείχαν τρεις εισηγητές με διαφορετική οπτική και σημαντική γνώση της αγοράς και των αναπτυξιακών έργων.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης Κώστας Γιουτίκας, ο Δημήτρης Σαμαράς, από τον όμιλο μελετών και συμβουλευτικής «Σαμαράς και Συνεργάτες», και ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων Λευτέρης Ποταμιάνος, ανέλυσαν τις εξελίξεις που διαμορφώνουν την κτηματαγορά και το επενδυτικό περιβάλλον της Θεσσαλονίκης.

Η συζήτηση ανέδειξε τη σημασία των υποδομών ως καταλύτη για την ανάπτυξη της αγοράς ακινήτων, αλλά και τις νέες ανάγκες που δημιουργούνται για τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες του κλάδου.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι η αλλαγή του αναπτυξιακού χάρτη δεν περιορίζεται πλέον στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Η βελτίωση της προσβασιμότητας και η ανάπτυξη νέων υποδομών δημιουργούν προϋποθέσεις για την αναβάθμιση περιοχών σε διαφορετικά σημεία του πολεοδομικού συγκροτήματος, με άμεσες επιπτώσεις στην αγορά ακινήτων, την επαγγελματική στέγη και τη χωροθέτησηεπιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Χαιρετισμό απεύθυνε και ο πρόεδρος της Επιτροπής Κτηματαγοράς του Ε.Ε.Θ. κ. Πασχάλης Καραγιάννης.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με ένα ιδιαίτερα επίκαιρο workshop για το branding και την εφαρμογή της Τεχνητής Νοημοσύνης στο realestate.

Ο Σύμβουλος Επιχειρήσεων Γιώργος Χανός και ο μαθηματικός – πληροφορικός Αθανάσιος Κουκουβής παρουσίασαν πρακτικές εφαρμογές και δυνατότητες αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών στον κλάδο, αναδεικνύοντας τον τρόπο με τον οποίο η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να επηρεάσει την προβολή, την επικοινωνία και τη λειτουργία των επιχειρήσεων του real estate.

Η ενότητα αυτή έδωσε στην εκδήλωση έναν ακόμη άξονα, πέρα από την ανάλυση των υποδομών και της κτηματαγοράς, συνδέοντας την ανάπτυξη του κλάδου με τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τα νέα εργαλεία που είναι πλέον διαθέσιμα στους επαγγελματίες.

Η μεγάλη συμμετοχή και το έντονο ενδιαφέρον του κοινού επιβεβαίωσαν το ενδιαφέρον που παρουσιάζουν για την αγορά τα ζητήματα των υποδομών, των ακινήτων και της επιχειρηματικής ανάπτυξης.

Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε υπό την οργανωτική επιμέλεια της Επιτροπής Κτηματαγοράς του Ε.Ε.Θ., η οποία έχει πρόεδρο τον κ. Πασχάλη Καραγιάννη και συντονιστή τον κ. Σταύρο Κριτσιάνη.

Μέλη της Επιτροπής είναι επίσης οι:

Σταματία Δημοφέρλια,

Αλέξανδρος Τσιρίδης,

Νικόλαος Τσιουλιάνος και

Χρήστος Αντίνου.

Η συγκεκριμένη θεματολογία εντάσσεται στη σταθερή προσπάθεια του ΕΕΘ να ανοίγει τον διάλογο για τα ζητήματα που απασχολούν τους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις της Θεσσαλονίκης, συνδέοντας τις μεγάλες αναπτυξιακές αλλαγές της πόλης με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς.