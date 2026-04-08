ΕΕ: Στήριξη στην κατάπαυση του πυρός ΗΠΑ–Ιράν και σταθερές «κόκκινες γραμμές» για Ιράν και Ορμούζ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρετίζει την κατάπαυση του πυρός δύο εβδομάδων ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, στο πλαίσιο του πολέμου με το Ισραήλ, κάνοντας λόγο για «βήμα πίσω από το χείλος της σύγκρουσης» και ευκαιρία για επανεκκίνηση της διπλωματίας στην περιοχή. Η Κομισιόν τονίζει ότι η ΕΕ παραμένει σε στενή επαφή με τους εταίρους της και είναι έτοιμη να στηρίξει τις προσπάθειες για μια βιώσιμη λύση.

Ο εκπρόσωπος Τύπου της Επιτροπής, Ανουάρ Αλ Ανούνι, ξεκαθάρισε ότι οι βασικές ευρωπαϊκές προτεραιότητες απέναντι στο Ιράν δεν αλλάζουν, ορίζοντας το πλαίσιο στο τρίπτυχο: αποτροπή απόκτησηςπυρηνικού όπλου, τερματισμός των αποσταθεροποιητικών ενεργειών της Τεχεράνης –συμπεριλαμβανομένου του βαλλιστικού προγράμματος και της στήριξης σε ένοπλες οργανώσεις στην περιοχή– και διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο Στενό του Ορμούζ, μετά τις δηλώσεις της ιρανικής ηγεσίας ότι η διέλευση των πλοίων θα γίνεται σε συνεννόηση με τις ιρανικές ένοπλες δυνάμεις, αλλά και τις αναφορές του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σε ενδεχόμενο επιβολής «διοδίων»στα διερχόμενα πλοία. Ο εκπρόσωπος της Κομισιόν υπενθύμισε ότι το συγκεκριμένο θαλάσσιο πέρασμα «είναι παγκόσμιο δημόσιο αγαθό και πρέπει να παραμένει ανοικτό», αποφεύγοντας να μπει σε εικασίες για τα επόμενα βήματα.

Σε ό,τι αφορά την προοπτική άρσης των οικονομικών κυρώσεων σε βάρος του Ιράν, η Επιτροπή απέφυγε τα σχόλια, χαρακτηρίζοντας το ζήτημα «υποθετικό» όσο βρίσκονται σε εξέλιξη οι συνομιλίες. Αντίθετα, επανέλαβε τη σαφή θέση της ΕΕ για τον Λίβανο, καλώντας το Ισραήλ να σταματήσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, με σεβασμό στην κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της χώρας, και καταδικάζοντας κάθε επίθεση σε βάρος της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ (UNIFIL).

Η ΕΕ αναγνωρίζει τον ρόλο του Πακιστάν στη διαμεσολάβηση για την επίτευξη της εκεχειρίας. Σύμφωνα με την Επιτροπή, υπάρχει ανοικτός δίαυλος επικοινωνίας με το Ισλαμαμπάντ, ενώ ο Ύπατος Εκπρόσωπος είχε πρόσφατα συνομιλία με τον Πακιστανό ομόλογό του για να τον ευχαριστήσει για τη συμβολή του. Αντίστοιχες ευχαριστίες διατυπώνονται και από την πρόεδρο της Επιτροπής σε δημόσιες παρεμβάσεις της.

Στην ίδια γραμμή κινήθηκε και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, ο οποίος σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα ‘Χ’ καλωσόρισε την ανακοίνωση της εκεχειρίας, κάλεσε όλες τις πλευρές να τηρήσουν τους όρους της, ώστε να ανοίξει ο δρόμος για βιώσιμη ειρήνη, και ευχαρίστησε ειδικά το Πακιστάν και όσους συνέβαλαν στη συμφωνία