ΕΕ: Στήριξη από τους Φιλελεύθερους διεκδικεί η Μετσόλα για τρίτη θητεία στο Ευρωκοινοβούλιο

Ηπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μετσόλα φαίνεται να ενισχύει τις πιθανότητές της για τρίτη θητεία, μετά το άνοιγμα των Φιλελευθέρων υπέρ της επανεκλογής της, υπό την προϋπόθεση ότι θα διατηρηθεί η συνεργασία των κεντρώων πολιτικών δυνάμεων και θα αποκλειστεί η άκρα δεξιά από τις κορυφαίες θέσεις του Ευρωκοινοβουλίου.

Σύμφωνα με το Politico, η πολιτική ομάδα των Φιλελευθέρων (Renew) άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να στηρίξει εκ νέου τη Μετσόλα για την προεδρία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ενόψει της ανακατανομής των κορυφαίων θέσεων που αναμένεται σε επτά μήνες.

Η επικεφαλής της ομάδας, Βαλερί Αγιέρ, δήλωσε ότι οι Φιλελεύθεροι θα στηρίξουν έναν υποψήφιο πρόεδρο ο οποίος «θα κρατήσει την άκρα δεξιά εκτός του προεδρείου» και θα δεσμευτεί να διατηρήσει λειτουργική τη συνεργασία των κεντρώων πολιτικών ομάδων. Το προεδρείο αποτελεί το βασικό όργανο λήψης αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και απαρτίζεται από τον πρόεδρο και τους 14 αντιπροέδρους.

Παρότι η Αγιέρ απέφυγε να εκφράσει ανοιχτά στήριξη στη Μετσόλα, οι δηλώσεις της θεωρούνται ένδειξη διαφοροποίησης από τη στάση των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Η επικεφαλής της συγκεκριμένης πολιτικής ομάδας, Ιράτσε Γκαρσία, έχει υποστηρίξει ότι υπάρχει συμφωνία σύμφωνα με την οποία οι Σοσιαλιστές έχουν δικαίωμα να προτείνουν τον διάδοχο της Μετσόλα στην προεδρία του Κοινοβουλίου.

Ωστόσο, ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Μάνφρεντ Βέμπερ, έχει αφήσει αμφιβολίες για το κατά πόσο το κόμμα του θα τηρήσει μια τέτοια συμφωνία, ενώ σύμφωνα με ευρωβουλευτές η Μετσόλα πραγματοποιεί ήδη παρασκηνιακές επαφές για να εξασφαλίσει νέα θητεία.

Οι Φιλελεύθεροι εμφανίζονται ιδιαίτερα ανήσυχοι για τη συχνότερη συνεργασία του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος με κόμματα της δεξιάς και της άκρας δεξιάς τόσο στην ολομέλεια όσο και στη Διάσκεψη των Προέδρων, ένα ακόμη κρίσιμο όργανο λήψης αποφάσεων του Κοινοβουλίου.

Αξιωματούχος των Φιλελευθέρων ανέφερε ότι η Μετσόλα θεωρείται «καλή πρόεδρος», εκφράζοντας ωστόσο επιφυλάξεις για προηγούμενες δηλώσεις της σχετικά με τη διατήρηση των κοινοβουλευτικών πλειοψηφιών, οι οποίες ερμηνεύθηκαν ως άνοιγμα προς τη δεξιά πτέρυγα.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκαν και οι Πράσινοι. Η συμπρόεδρος της ομάδας, Τέρι Ράιντκε, υπογράμμισε ότι ο επόμενος πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα πρέπει να διασφαλίσει μια σταθερή φιλοευρωπαϊκή πλειοψηφία, αφήνοντας να εννοηθεί ότι αυτό θα αποτελέσει βασικό κριτήριο για τη στήριξη υποψηφίου.