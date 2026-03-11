EE: Σκέψεις για πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου όσο διαρκεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει την επιβολή ανώτατου ορίου τιμής στο φυσικό αέριο, στο πλαίσιο ευρύτερων προσπαθειών να μειωθεί η επίδραση του καυσίμου στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας και να προστατευτούν οι καταναλωτές από ακραίες διακυμάνσεις.

Οι ευρωπαϊκές τιμές φυσικού αερίου έχουν εκτοξευθεί λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, υπογραμμίζοντας την ευαισθησία της ηπείρου στις διεθνείς αγορές ενέργειας. Ωστόσο, ακόμα και πριν την επίθεση των ΗΠΑ κατά του Ιράν, η περιοχή αντιμετώπιζε το πρόβλημα του υψηλού κόστους για να αποτραπεί το κλείσιμο εργοστασίων λόγω αυξημένων τιμών.

“Είναι κρίσιμο να μειώσουμε την επίδραση του κόστους όταν το φυσικό αέριο καθορίζει την τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας”, δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, προς τους ευρωβουλευτές στο Στρασβούργο.

Άλλα μέτρα που εξετάζονται περιλαμβάνουν καλύτερη αξιοποίηση συμβάσεων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, κρατικές ενισχύσεις και επιδοτήσεις τιμών φυσικού αερίου. Οι ηγέτες της ΕΕ θα συναντηθούν την επόμενη εβδομάδα και αναμένεται να ζητήσουν πιο συγκεκριμένα μέτρα για τη μείωση των τιμών σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο.

Κατά την ενεργειακή κρίση 2022-2023, η ΕΕ εισήγαγε ένα έκτακτο πλαφόν τιμών φυσικού αερίου, το οποίο όμως ποτέ δεν ενεργοποιήθηκε. Παρά την άνοδο των τιμών μετά την έναρξη της σύγκρουσης στο Ιράν, παραμένουν σημαντικά κάτω από τα επίπεδα κορύφωσης της κρίσης.

Ο αναλυτής Simone Tagliapietra από το Bruegel στο Βερολίνο προειδοποιεί ότι “οποιοδήποτε πλαφόν ή επιδότηση θα ήταν αντιπαραγωγικά για την Ευρώπη. Η τεχνητή μείωση της τιμής του φυσικού αερίου θα ενίσχυε τη ζήτηση για ένα σπάνιο ή ακριβό προϊόν, επιδεινώνοντας την κατάσταση και με μεγάλο κόστος για τα δημόσια ταμεία”.

Την ίδια στιγμή, οι ολλανδικές τιμές φυσικού αερίου πρώτου μήνα, σημείο αναφοράς για την Ευρώπη, ανέβηκαν 6,1% ξεπερνώντας τα 50€/MWh στις 10:41 π.μ. στο Άμστερνταμ, έχοντας φτάσει σχεδόν τα 70€ νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα.

Η πρόεδρος της Κομισιόν υποστήριξε το Σύστημα Εμπορίας Ρύπων (ETS) για τις εκπομπές CO₂, τονίζοντας όμως την ανάγκη εκσυγχρονισμού του. “Χωρίς ETS θα καταναλώναμε σήμερα 100 δισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου περισσότερα, καθιστώντας μας πιο ευάλωτους και εξαρτημένους”, σημείωσε η κ. Φον Ντερ Λάιεν.