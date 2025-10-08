ΕΕ: Παράνομες οι ισπανικές κυρώσεις στις αεροπορικές για τις χρεώσεις χειραποσκευών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε την Τετάρτη ότι τα πρόστιμα που επέβαλε η Ισπανία σε αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους, όπως η Ryanair και η Vueling, για την επιβολή τελών στις χειραποσκευές, παραβιάζουν τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς.

Το ισπανικό υπουργείο Δικαιωμάτων των Καταναλωτών είχε επιβάλει πέρυσι πρόστιμα ύψους 179 εκατομμυρίων ευρώ στις Ryanair, easyJet, Norwegian, Vueling και Volotea, για πρακτικές όπως η χρέωση στις χειραποσκευές.

Η Επιτροπή υποστήριξε ότι τα πρόστιμα αυτά αντίκεινται στη νομοθεσία της ΕΕ, η οποία επιτρέπει στις αεροπορικές εταιρείες να καθορίζουν ελεύθερα τις τιμές τους.

Απέστειλε επιστολή επίσημης ειδοποίησης στην Ισπανία, δίνοντάς της προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να διορθώσει τις παραβάσεις. Η επιστολή αυτή ανοίγει διαδικασία επί παραβάσει που θα μπορούσε να οδηγήσει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Ο Ισπανός υπουργός Δικαιωμάτων των Καταναλωτών, Πάμπλο Μπουστιντούι, κατηγόρησε την Επιτροπή ότι στηρίζει τις εταιρείες εις βάρος των καταναλωτών.

«Είναι λυπηρό που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτοανακηρύσσεται υπερασπιστής μιας χούφτας πολυεθνικών εις βάρος των δικαιωμάτων των πολιτών», δήλωσε. «Θα προσφύγουμε στο Δικαστήριο της ΕΕ και θα υπερασπιστούμε τη θέση μας».

Ο διευθύνων σύμβουλος της Ryanair, Μάικλ Ο’Λίρι, υποστήριξε ότι η στάση της Επιτροπής ευνοεί τελικά τους καταναλωτές, οι οποίοι επωφελούνται από περισσότερες επιλογές τιμών.

Τον Ιούνιο, ισπανικό δικαστήριο διέταξε την προσωρινή αναστολή των προστίμων, επιτρέποντας στις εταιρείες να διατηρήσουν την τιμολογιακή τους πολιτική έως την τελική απόφαση.