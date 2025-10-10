ΕΕ: Οι Βρυξέλλες εντείνουν την πίεση στους κολοσσούς του διαδικτύου αναφορικά με την προστασία των ανηλίκων

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εντείνει την πίεση στις μεγάλες εταιρείες του διαδικτύου ανακοινώνοντας σήμερα (10/10) ότι απέστειλε αιτήματα σε πολλές από αυτές ζητώντας τους να επιβεβαιώσουν ότι σέβονται τις υποχρεώσεις τους αναφορικά με την προστασία των ανηλίκων.

Τα αιτήματα αυτά εστάλησαν στα διαδικτυακά καταστήματα εφαρμογών της Apple και της Google (App Store και Google Play), στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης SnapChat όπως και στο YouTube, διευκρίνισε η Ευρωπαία επίτροπος αρμόδια για την Ασφάλεια και την Τεχνολογία Χένα Βιρκούνεν πριν την έναρξη υπουργικής συνόδου στη Δανία.

Στόχος είναι να επιβεβαιωθεί ότι οι εταιρείες αυτές συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους σχετικά την προστασία των ανηλίκων που απορρέουν από τον Νόμο περί Ψηφιακών Υπηρεσιών (DSA) της ΕΕ.

«Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι το διαδικτυακό περιεχόμενο στο οποίο έχουν πρόσβαση τα παιδιά είναι κατάλληλο για την ηλικία τους», τόνισε η Βιρκούνεν.

Ο DSA «προβλέπει ξεκάθαρα ότι, όταν τα παιδιά χρησιμοποιούν διαδικτυακές υπηρεσίες, πρέπει να εφαρμόζονται πολύ υψηλά επίπεδα προστασίας της ιδιωτικής ζωής και ασφαλείας. Και αυτό δεν συμβαίνει πάντα», διευκρίνισε η ίδια.

«Για αυτόν τον λόγο η Κομισιόν αυστηροποίησε την εφαρμογή του νόμου και στείλαμε αιτήματα σε αυτές τις τέσσερις πλατφόρμες», πρόσθεσε.

Τυχερά παιχνίδια και σεξουαλικό περιεχόμενο

Συγκεκριμένα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανησυχεί για το ενδεχόμενο ανήλικοι να κατεβάζουν μέσω του App Store ή του Google Play εφαρμογές που πιθανόν να είναι επιβλαβείς ή παράνομες, όπως εφαρμογές στοιχημάτων ή άλλες που επιτρέπουν τη δημιουργία σεξουαλικού περιεχομένου, «γδύνοντας» πρόσωπα σε φωτογραφίες.

Παράλληλα η Κομισιόν ζήτησε από το Snapchat να διευκρινίσει με ποιο τρόπο επιβεβαιώνει την ηλικία των χρηστών του και ποια μέτρα λαμβάνει για να εμποδίσει τα παιδιά να το χρησιμοποιήσουν για να αγοράσουν ηλεκτρονικά τσιγάρα ή ακόμη και ναρκωτικά.

Η πλατφόρμα βίντεο YouTube πρέπει να εξηγήσει με ποιο τρόπο επιβεβαιώνει την ηλικία των χρηστών της και σε ποιο μέτρο τη λαμβάνει υπόψη της όταν προτείνει περιεχόμενο.

Τα αιτήματα αυτά για την παροχή πληροφοριών, τα οποία δεν συνιστούν προς το παρόν επίσημες έρευνες, αποτελούν μέρος του νομικού οπλοστασίου που διαθέτει η Ευρώπη χάρη στον DSA για την επιβολή ρυθμιστικών πλαισίων στις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες.

Οι Βρυξέλλες έχουν ήδη ξεκινήσει πολλές έρευνες στο πλαίσιο του DSA με στόχο τις πλατφόρμες της Meta (Facebook και Instagram), όπως και το TikTok, το Χ και τον κινεζικό ιστότοπο AliExpress.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι απέστειλε τα αιτήματα αυτά στη διάρκεια συνόδου των Ευρωπαίων υπουργών Επικοινωνιών στη Δανία, στην ημερήσια διάταξη της οποίας βρίσκεται το ζήτημα της απαγόρευσης της πρόσβασης των παιδιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.