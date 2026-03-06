ΕΕ: Οι ευρωπαϊκές συναντήσεις του Μαρτίου στην Κύπρο θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά ή θα αναβληθούν

Ολες οι προγραμματισμένες συναντήσεις στην Κύπρο της Ευρωπαϊκής Ενωσης τον Μάρτιο θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά ή θα αναβληθούν εξαιτίας της ιρανικής κρίσης και της αναστάτωσης στις αεροπορικές μεταφορές, δήλωσε στο Reuters κύπριος αξιωματούχος.

“Για να διασφαλισθεί ο προγραμματισμός και να αποφευχθεί η ταλαιπωρία των αντιπροσωπειών, όλες οι πραγραμμματισμένες συναντήσεις οι οποίες επρόκειτο να πραγματοποιηθούν στην Κύπρο τον Μάρτιο είτε θα γίνουν διαδικτυακά είτε θα επαναπρογραμματισθούν”, διευκρίνισε ο κύπριος αξιωματούχος.