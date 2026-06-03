ΕΕ: Μείωση 22% για τα θανατηφόρα τροχαία στην Ελλάδα το 2025 – Κυρανάκης: Συνεχίζουμε την προσπάθεια

Σημαντική μείωση στα θανατηφόρα τροχαία πέτυχε η Ελλάδα το 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της Κομισιόν.

Ο εκτελεστικός διευθυντής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφάλειας Μεταφορών, Αντόνιο Αβενόζο, παρουσίασε στοιχεία σύμφωνα με τα οποία η Ελλάδα πέτυχε το 2025 τη δεύτερη μεγαλύτερη μείωση θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συγκεκριμένα, με βάση τα δεδομένα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι απώλειες ζωής από τροχαία στη χώρα μας μειώθηκαν κατά 22,3% το 2025 σε σχέση με το 2024.

Ο κ. Αβενόζο έκανε ειδική αναφορά στις πρωτοβουλίες του αρμόδιου υπουργείου, στον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και στα μέτρα που έχουν τεθεί σε εφαρμογή, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι «τα μέτρα που έχουν ληφθεί αποδίδουν».

Πρόκειται για τα προκαταρκτικά στοιχεία για το 2025 από τη βάση δεδομένων CARE (Community Database on Road Accidents and Traffic Related Events) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Καλύτερη επίδοση από την Ελλάδα πέτυχε μόνο η Εσθονία, με μείωση 38%. Αμέσως επόμενες στη σχετική κατάταξη είναι η Ρουμανία, η Πολωνία και η Σλοβακία, καθώς και οι τρεις πέτυχαν μείωση 13%.

Συγκεκριμένα, στην Ελλάδα το 2025 καταγράφηκαν 50 θανατηφόρα τροχαία ανά εκατομμύριο κατοίκων, ενώ το 2024 ο αριθμός αυτός ήταν 64.

Κ. Κυρανάκης: Μετρήσιμα αποτελέσματα από τον νέο ΚΟΚ και τα ψηφιακά εργαλεία

Από την πλευρά του, ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης τόνισε ότι η Ελλάδα ξεκίνησε από πολύ υψηλά επίπεδα τροχαίων δυστυχημάτων, ωστόσο η εντατικοποίηση των ελέγχων, ο νέος ΚΟΚ και η αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων έχουν αρχίσει να φέρνουν μετρήσιμα αποτελέσματα.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στην Κρήτη, όπου, σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών, καταγράφηκε μείωση 37% στις απώλειες ζωής από τροχαία, μία από τις μεγαλύτερες μειώσεις στην Ευρώπη.

Τέλος, ο κ. Κυρανάκης υπογράμμισε ότι η προσπάθεια θα συνεχιστεί και το 2026, με στόχο περαιτέρω μείωση των θυμάτων στους δρόμους.