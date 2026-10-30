ΕΕ και Καναδάς ενισχύουν τη συνεργασία τους χωρίς πλήρη ένταξη – Συμφωνία έως το 2027

Την περαιτέρω εμβάθυνση των σχέσεών τους, χωρίς να προβλέπεται πλήρης ένταξη του Καναδά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αποφάσισαν Βρυξέλλες και Οτάβα, θέτοντας ως χρονικό ορίζοντα για τον καθορισμό του νέου πλαισίου συνεργασίας τη σύνοδο κορυφής του 2027.

Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση που εκδόθηκε την Παρασκευή, οι δύο πλευρές συμφώνησαν να προσδιορίσουν το περιεχόμενο μιας «ολοένα στενότερης σύνδεσης, χωρίς πλήρη ένταξη» του Καναδά στην ΕΕ.

Ο πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, υπογράμμισε ότι στόχος είναι η δημιουργία της στενότερης δυνατής εταιρικής σχέσης μεταξύ της χώρας του και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς αυτό να συνεπάγεται την απόκτηση καθεστώτος κράτους-μέλους.

«Τους επόμενους μήνες θα καθορίσουμε το περιεχόμενο, την έκταση και το εύρος αυτής της μορφής συμμετοχής», δήλωσε ο Καναδός πρωθυπουργός.

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι αποδέχθηκε την πρόσκληση του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, να λάβει μέρος στις συνεδριάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον Ιούνιο, με σκοπό την ολοκλήρωση των σχετικών διαπραγματεύσεων.

Συμφωνία για τη συμμετοχή του Καναδά στο ευρωπαϊκό δάνειο προς την Ουκρανία

Σημαντικό μέρος της συνεργασίας αφορά και τη χρηματοδοτική υποστήριξη της Ουκρανίας.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ανακοίνωσε ότι η ΕΕ και ο Καναδάς κατέληξαν σε συμφωνία για τη συμμετοχή της Οτάβας στο ευρωπαϊκό δάνειο που προορίζεται για τη στήριξη της Ουκρανίας.

Από την πλευρά του, ο Μαρκ Κάρνεϊ διευκρίνισε ότι η καναδική συνεισφορά θα ανέλθει σε 500 εκατομμύρια ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη συμμετοχή της χώρας του στο συγκεκριμένο χρηματοδοτικό σχήμα.