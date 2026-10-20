ΕΕ για τουρκολιβυκό μνημόνιο: Είναι άκυρο και ανίσχυρο, δεν συνάδει με το Δίκαιο της Θάλασσας

Με ανάρτησή τους στο Χ, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, καταδίκασαν το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο.

Ξεκαθάρισαν ότι «η συμφωνία αυτή παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών, δεν συνάδει με το Δίκαιο της Θάλασσας και είναι άκυρη και ανίσχυρη».

Στη δήλωσή τους αναφέρουν ότι «λυπούμαστε βαθύτατα για την επικύρωση σήμερα από το Κοινοβούλιο της Λιβύης του λεγόμενου Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ Λιβύης και Τουρκίας σχετικά με την οριοθέτηση των θαλάσσιων δικαιοδοσιών στη Μεσόγειο Θάλασσα».

«Υπενθυμίζουμε ότι η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί του ζητήματος αυτού διατυπώθηκε με σαφήνεια από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το 2019 και παραμένει αμετάβλητη» τόνισαν, ενώ επανεπιβεβαίωσαν την αλληλεγγύη τους προς την Ελλάδα και την Κύπρο.

«Επαναλαμβάνουμε την πάγια και γνωστή θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά οποιασδήποτε εξωτερικής παρέμβασης στη Λιβύη», κατέληξε.

We deeply regret the ratification today by the Libyan Parliament of the so-called Libyan-Türkiye Memorandum of Understanding on the delimitation of maritime jurisdictions in the Mediterranean Sea. We recall that the EU’s position on this matter was clearly stated by the European Council in 2019 and remains unchanged. This agreement infringes upon the sovereign rights of third states, it does not comply with the Law of the Sea, and is null and void. We reaffirm our solidarity with Greece and Cyprus. We reiterate the EU’s well known position against any outside interference in Libya. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 20, 2026

ΥΠΕΞ: Το Δίκαιο της Θάλασσας δεν αλλάζει με νομικά αβάσιμες αποφάσεις

«Η Ελλάδα απορρίπτει την απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων της Λιβύης περί έγκρισης του ψευδεπίγραφου τουρκολιβυκού μνημονίου του 2019 για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών.

Τονίζει ότι «η απόφαση αυτή δεν μεταβάλλει τον παράνομο, άκυρο και ανυπόστατο χαρακτήρα του μνημονίου, το οποίο αντίκειται στο Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας και θίγει τα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών της περιοχής».

«Η γεωγραφία και το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας δεν αλλάζουν με μονομερείς, νομικά αβάσιμες κοινοβουλευτικές αποφάσεις. Η Τουρκία και η Λιβύη δεν διαθέτουν αντικείμενες ή παρακείμενες ακτές που να παρέχουν νόμιμη βάση για την επιχειρούμενη οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών. Το μνημόνιο παραγνωρίζει, εξάλλου, τα ελληνικά νησιά και τα δικαιώματά τους σε θαλάσσιες ζώνες με βάση την UNCLOS και το διεθνές εθιμικό δίκαιο», διευκρινίζει το ΥΠΕΞ και στη συνέχεια προσθέτει:

«Έχοντας ήδη συνάψει συμφωνίες οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών με την Αίγυπτο και την Ιταλία, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, η Ελλάδα έχει αποδείξει τον σεβασμό της στο διεθνές δίκαιο και στα κυριαρχικά δικαιώματα γειτονικών κρατών. Καλούμε τη λιβυκή πλευρά να απόσχει από κάθε ενέργεια που αντίκειται στο διεθνές δίκαιο και υπονομεύει τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η Ελλάδα έχει ήδη ενημερώσει τους εταίρους και συμμάχους της και θα προβεί σε κάθε ενδεδειγμένη ενέργεια για τη διασφάλιση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων».

📌 Ανακοίνωση Υπουργείου Εξωτερικών σχετικά με την απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων της Λιβύης για το τουρκολιβυκό μνημόνιο (20.10.2026) 🔗 https://t.co/ADpGUNvDwF https://t.co/x2olw9fgRX — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) October 20, 2026

Καταδικάζει και η Κύπρος

Την απόφαση της Βουλής της Λιβύης καταδικάζει σε ανακοίνωση του και το κυπριακό Υπουργείο Εξωτερικών.

«Το εν λόγω “μνημόνιο” παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών και αντίκειται στις αναγνωρισμένες αρχές της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας και του εθιμικού διεθνούς δικαίου, αναφορικά με τα δικαιώματα των νησιών σε θαλάσσιες ζώνες, περιλαμβανομένης της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης και της υφαλοκρηπίδας», αναφέρει το κυπριακό ΥΠΕΞ.

Επικοινωνία Γεραπετρίτη με τον Κύπριο και Αιγύπτιο ομόλογό του

Ταυτόχρονα η Αθήνα, δια του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη επικοινώνησε τηλεφωνικά και με τον Αιγύπτιο ομόλογό του Badr Abdelatty. «Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις εξελίξεις γύρω από το Μνημόνιο Τουρκίας-Λιβύης και τις επιπτώσεις τους στην ασφάλεια και τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών στο Χ.

🇬🇷🇪🇬 FM George Gerapetritis spoke today with his Egyptian counterpart Badr Abdelatty by phone. The discussion focused on developments surrounding the Türkiye–Libya MoU and their implications for security and stability in the Eastern Mediterranean. @MfaEgypt @EgyptForeignMin https://t.co/w7p11ybdnU — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) October 20, 2026

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης συνομίλησε τηλεφωνικά την Τρίτη με τον Κύπριο ομόλογό του Κωνσταντίνο Κόμπο σχετικά με τις εξελίξεις για το τουρκολιβυκό μνημόνιο και τους κινδύνους «για την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο».

🇬🇷🇨🇾 Ο ΥΠΕΞ Γ. Γεραπετρίτης συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Κύπριο ομόλογό του @ckombos. Στο επίκεντρο, οι εξελίξεις για το τουρκολιβυκό μνημόνιο και οι κίνδυνοι για την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο. @CyprusMFA @cyprusingreece @GreeceinCyprus https://t.co/jAUrKvxy0n — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) October 20, 2026

Έντονες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση

Την άμεση ενημέρωση των πολιτικών κομμάτων και των πολιτών για τις εξελίξεις στη Λιβύη και τη Βόρεια Αφρική ζητεί το ΠΑΣΟΚ.

«(Η απόφαση) σηματοδοτεί μια πολύ αρνητική εξέλιξη με προφανείς δυσμενείς επιπτώσεις στη γεωπολιτική θέση της χώρας και στα εθνικά μας συμφέροντα. Η επικοινωνιακή, επιφανειακή και αντιφατική διαχείριση της κατάστασης από το 2019 έως σήμερα αναδεικνύει την έλλειψη συνεκτικής πολιτικής με πολύ αρνητικό αντίκτυπο στα εθνικά μας συμφέροντα», σημείωσε η Χαριλάου Τρικούπη.

Το ΚΚΕ αναφέρει ότι «η έγκριση του απαράδεκτου τουρκολιβυκού μνημονίου από τη Βουλή της Ανατολικής Λιβύης καθιστά υπόλογη την κυβέρνηση της ΝΔ, για τον εφησυχασμό που καλλιεργούσε όλη την προηγούμενη περίοδο».

Ο ΣΥΡΙΖΑ, από την άλλη πλευρά, σχολιάζει ότι «η κυβέρνηση απέτυχε να αναλάβει ουσιαστικές πρωτοβουλίες για τη μόνη διέξοδο που στηρίζεται στο διεθνές δίκαιο: την παραπομπή της διαφοράς στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης».

«Τρεις το μεσημέρι η Βουλή της Λιβύης αποφάσισε να αναγνωρίσει το τουρκολιβυκό μνημόνιο. Και ο καπετάνιος και η εξωτερική πολιτική είναι ναυάγιο», ανέφερε ο Κυριάκος Βελόπουλος, ενώ η «Νίκη» δηλώνει ότι «άμεση απάντηση στο τουρκολιβυκό μνημόνιο είναι η επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ν.μ.».

Κριτική στον πρωθυπουργό και τον υπουργό Εξωτερικών ασκεί ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, χαρακτηρίζοντας τα γεγονότα στη Λιβύη «δραματικά».