ΕΕ για Ελλάδα: Σημαντική πρόοδος της Αθήνας στα κονδύλια της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής

Την πρόοδο που καταγράφεται στην Ελλάδα γύρω από την εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης της ΕΕ για τη βελτίωση της διαχείρισης των κονδυλίων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), αποτυπώνεται σε απαντήσεις της επιτροπής σε ερωτήσεις δημοσιογράφων. Σύμφωνα με ενημέρωση του ελληνικού Υπουργείου Ανάπτυξης, αν και δεν συνιστά την τελική θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δείχνει ότι η συνεργασία μεταξύ των ελληνικών αρχών και των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι πολύ εποικοδομητική.

Συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων τόνισε τα εξής:

«Τους τελευταίους μήνες, η ελληνική κυβέρνηση έχει λάβει αποφασιστικά μέτρα για τη βελτίωση της διαχείρισης των κονδυλίων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) και αντιμετωπίζει το ζήτημα με ιδιαίτερη σοβαρότητα.

Οι ελληνικές αρχές ενημερώνουν σε τακτική βάση την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πρόοδο που καταγράφεται στην εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης. Από την πλευρά της, η Επιτροπή αξιολογεί την πρόοδο και διατυπώνει συστάσεις για τις περαιτέρω ενέργειες που απαιτούνται.

Έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος, ωστόσο εξακολουθεί να υπάρχει δουλειά που πρέπει να γίνει.

Σε ό,τι αφορά την επιστολή στην οποία ενδεχομένως αναφέρεστε, αυτή δεν συνιστά την τελική θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πρόκειται για ένα προκαταρκτικό, διοικητικό και τεχνικό βήμα και δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται διαφορετικά.

Αποτελεί μέρος της συνήθους διαδικασίας ελέγχου που εφαρμόζεται σε όλα τα κράτη μέλη. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, αφορά προβλήματα του παρελθόντος, για την αντιμετώπιση των οποίων εργαζόμαστε από κοινού.

Η συνεργασία μεταξύ των ελληνικών αρχών και των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι πολύ εποικοδομητική».

Το πρωτότυπο κείμενο:

«In the last months, the Greek government has taken decisive measures to improve the management of CAP funds. They take the situation very seriously.

The Greek authorities are regularly reporting to the Commission on their progress with the implementation of the accreditation Action Plan.

The Commission provides feedback with recommendation for further action.

Good progress is taking place, but there is still work to be done.

The letter you might be referring to does not represent the final position of the Commission. It is an administrative and technical step, is preliminary and should not be considered as anything else. It is part of the standard audit procedure we have with all Member States, and in this case, refers to problems of the past that we are precisely working on.

The cooperation between the Greek authorities and the Commission services is very constructive».