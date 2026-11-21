Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρουσίασε σήμερα Σάββατο (21/11) νέα πρόταση για τη χρηματοδότηση του επόμενου πολυετούς προϋπολογισμού της, με βασικό στοιχείο την επιβολή εισφοράς στις μεγάλες ψηφιακές εταιρείες.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, παρουσίασε στις Βρυξέλλες αναθεωρημένο σχέδιο, επιχειρώντας να γεφυρώσει τις βαθιές διαφωνίες μεταξύ των κρατών-μελών για το ύψος των ευρωπαϊκών δαπανών και τις πηγές χρηματοδότησής τους.

Η νέα πρόταση προβλέπει περικοπή 204 δισ. ευρώ σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία είχε εισηγηθεί προϋπολογισμό ύψους 2 τρισ. ευρώ για την περίοδο 2028-2034.

«Πιστεύω ότι αυτή η πρόταση μπορεί να μας φέρει πιο κοντά σε μια τελική συμφωνία», δήλωσε ο Κόστα σε συνέντευξη Τύπου στις Βρυξέλλες.

Ποιες τεχνολογικές εταιρείες θα πληρώνουν τον νέο φόρο

Σύμφωνα με το σχέδιο που παρουσίασε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η νέα εισφορά θα αφορά μεγάλες επιχειρήσεις ψηφιακών υπηρεσιών που πληρούν δύο οικονομικά κριτήρια.

Συγκεκριμένα, θα καλύπτει εταιρείες με ετήσιο κύκλο εργασιών από ψηφιακές δραστηριότητες τουλάχιστον 50 εκατ. ευρώ στην ΕΕ και συνολικό παγκόσμιο κύκλο εργασιών άνω των 750 εκατ. ευρώ.

Οι επιχειρήσεις αυτές θα καλούνται να καταβάλλουν ετήσια εισφορά ίση με το 3% του καθαρού ετήσιου κύκλου εργασιών τους από συγκεκριμένες ψηφιακές υπηρεσίες.

Στις δραστηριότητες που θα υπόκεινται στη νέα επιβάρυνση περιλαμβάνονται η διαδικτυακή διαφήμιση, οι υπηρεσίες ψηφιακής διαμεσολάβησης και η αξιοποίηση δεδομένων που παράγονται από τους χρήστες.

Πρόκειται για δραστηριότητες που αποτελούν σημαντικές πηγές εσόδων για τις μεγαλύτερες ψηφιακές πλατφόρμες παγκοσμίως.

Η εισφορά δεν θα επιβάλλεται στο σύνολο του παγκόσμιου τζίρου των εταιρειών, αλλά στον καθαρό κύκλο εργασιών από τις συγκεκριμένες δραστηριότητες, όπως προβλέπει το σχέδιο.

Πιθανή νέα σύγκρουση με τον Τραμπ

Η πρόταση αναμένεται να προκαλέσει αντιδράσεις από την κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Η Ουάσινγκτον έχει ήδη αντιδράσει έντονα τα τελευταία χρόνια στα ευρωπαϊκά πρόστιμα και στους περιορισμούς που επιβάλλονται στους μεγάλους τεχνολογικούς ομίλους, στο πλαίσιο των κανόνων της ΕΕ για τον ανταγωνισμό και το ψηφιακό περιεχόμενο.

Η επιβολή μιας νέας φορολογικής επιβάρυνσης στις μεγάλες ψηφιακές επιχειρήσεις θα μπορούσε να αποτελέσει νέα εστία έντασης στις διατλαντικές οικονομικές σχέσεις.

Το σχέδιο περιλαμβάνει επίσης πρόσθετες πηγές εσόδων, όπως εισφορά στα ηλεκτρονικά απόβλητα και αύξηση της φορολογίας στα προϊόντα καπνού.

Η Γερμανία ζητά περικοπές, η Γαλλία περισσότερους πόρους

Η συζήτηση για τον επόμενο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό έχει προκαλέσει έντονες αντιπαραθέσεις μεταξύ των 27 κρατών-μελών.

Η Γερμανία πρωτοστατεί στις εκκλήσεις για σημαντική μείωση των δαπανών, θεωρώντας υπερβολικά υψηλή την αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το Βερολίνο είχε επικρίνει ακόμη και την αναθεωρημένη πρόταση που παρουσιάστηκε τον προηγούμενο μήνα και προέβλεπε περικοπές 140 δισ. ευρώ.

Η Γερμανία ανήκει σε ομάδα έξι κρατών-μελών, στα οποία περιλαμβάνεται και η Σουηδία, που τάσσονται υπέρ της δημοσιονομικής συγκράτησης και αντιμετωπίζουν με σκεπτικισμό την επιβολή νέων φόρων.

«Είναι χρήματα που αφαιρούνται από κάπου αλλού. Δεν θα λύσουν τη δημοσιονομική εξίσωση», δήλωσε η υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Σουηδίας, Τζέσικα Ρόζενκραντς.

Όπως υπογράμμισε, η προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στη μείωση των δαπανών και των εθνικών συνεισφορών στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό.

Αντίθετα, η Γαλλία, η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της ΕΕ που συνεισφέρει σημαντικά στον κοινοτικό προϋπολογισμό, υποστηρίζει ότι η Ένωση πρέπει να διαθέτει επαρκείς οικονομικούς πόρους για να αντιμετωπίσει τις αυξανόμενες προκλήσεις.

Οι 17 χώρες που ζητούν περισσότερα χρήματα για γεωργία και περιφέρειες

Στις διαπραγματεύσεις παρεμβαίνει και μια ομάδα 17 χωρών της νότιας, κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης, γνωστή ως «Φίλοι της Συνοχής» (Friends of Cohesion).

Οι χώρες αυτές ζητούν μεγαλύτερη χρηματοδότηση για την αγροτική πολιτική και την περιφερειακή ανάπτυξη, επιδιώκοντας να προστατεύσουν κονδύλια που θεωρούν κρίσιμα για τις οικονομίες τους.

Η αντιπαράθεση αναδεικνύει τις διαφορετικές προτεραιότητες στο εσωτερικό της Ένωσης: από τη μία πλευρά βρίσκονται οι χώρες που επιδιώκουν περιορισμό των εθνικών συνεισφορών και από την άλλη εκείνες που ζητούν ισχυρότερη ευρωπαϊκή χρηματοδότηση.

Στόχος η συμφωνία τον Δεκέμβριο – Προειδοποιήσεις από το Ευρωκοινοβούλιο

Η νέα πρόταση Κόστα θα βρεθεί στο επίκεντρο δύσκολων διαπραγματεύσεων κατά τη σύνοδο των Ευρωπαίων ηγετών στις Βρυξέλλες την επόμενη εβδομάδα.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου επιδιώκει την επίτευξη πολιτικής συμφωνίας έως το τέλος Δεκεμβρίου, ώστε να αποφευχθεί η μεταφορά των συνομιλιών στο 2027.

Στις Βρυξέλλες υπάρχει ανησυχία ότι οι εκλογικές αναμετρήσεις της επόμενης χρονιάς, ιδιαίτερα στη Γαλλία, και το ενδεχόμενο ενίσχυσης ευρωσκεπτικιστικών δυνάμεων θα μπορούσαν να δυσκολέψουν ακόμη περισσότερο την εξεύρεση συμβιβασμού.

Ακόμη όμως και εάν τα κράτη-μέλη καταλήξουν σε συμφωνία, θα ακολουθήσουν διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Ο ευρωβουλευτής Ζίγκφριντ Μουρεσάν, ο οποίος έχει σημαντικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό, προειδοποίησε ότι το Ευρωκοινοβούλιο θα μπορούσε να μπλοκάρει το σχέδιο εάν τα κράτη-μέλη εξακολουθήσουν να αγνοούν τις ανησυχίες του.

«Πιστεύουμε ότι η συζήτηση επικεντρώνεται υπερβολικά στις περικοπές», δήλωσε.

Η πρόταση για φορολόγηση των τεχνολογικών κολοσσών αποτελεί, επομένως, μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας να βρεθεί συμβιβασμός ανάμεσα στην ανάγκη νέων ευρωπαϊκών εσόδων και στις πιέσεις για περιορισμό των δαπανών. Σύμφωνα με πληροφορίες η ΕΕ εξετάζει το ενδεχόμενο περικοπής 204 δισ. ευρώ από τον προτεινόμενο επόμενο προϋπολογισμό της Ένωσης.