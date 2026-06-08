ΕΕ: Εξετάζει βοήθεια ύψους 6,6 δισ. ευρώ στην Ουκρανία μετά την άρση του ουγγρικού βέτο

Η Ευρωπαϊκή Ένωση συζητά τον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιήσει τα 6,6 δισεκ. ευρώ τα οποία αρχικά προορίζονταν για την αποζημίωση των κρατών μελών που βοήθησαν στρατιωτικά την Ουκρανία, μετά την άρση του ουγγρικού βέτο, δήλωσε σήμερα η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας.

Ο Ούγγρος πρωθυπουργός Πίτερ Μαγιάρ, νικητής των εκλογών του Απριλίου, ήρε το βέτο που είχε ασκήσει ο προκάτοχός του Βίκτορ Ορμπάν σε αυτά τα κεφάλαια που χρησιμοποιούνται για την παροχή στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού για την Ειρήνη (EPF).

«Έχουμε έναν νέο Ούγγρο πρωθυπουργό, κάτι που επίσης σημαίνει ότι προχωράμε με την αποδέσμευση των 6,6 δισεκ. ευρώ», δήλωσε η Κάλας πριν την έναρξη μιας άτυπης συνόδου των υπουργών Άμυνας της ΕΕ στη Λευκωσία.

Αυτοί οι πόροι του EPF προορίζονται για την αποζημίωση των κρατών μελών της ΕΕ που έχουν βοηθήσει στρατιωτικά την Ουκρανία. Όμως το βέτο του Ορμπάν, που διατήρησε τις στενές του επαφές με τη Ρωσία ακόμη και μετά την εισβολή της στην Ουκρανία, είχε μπλοκάρει τη διαδικασία για την οποία απαιτείται η ομόφωνη έγκριση και των 27 χωρών.

Η Κάλας επεσήμανε ότι παρουσίασε πρόταση η οποία περιλαμβάνει την αποζημίωση των χωρών της ΕΕ, αλλά και τη δυνατότητα παροχής νέας οικονομικής βοήθειας προκειμένου να συνεχιστεί η υποστήριξη προς το Κίεβο.

«Προτείνω να χρησιμοποιήσουμε αυτούς τους πόρους για να αποζημιώσουμε τις χώρες μέλη για τις προηγούμενες παραδόσεις όπλων, προκειμένου να χρηματοδοτήσουμε νέα κοινή αγορά» όπλων για την Ουκρανία, επεσήμανε η Κάλας στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Τόσο η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας όσο και κάποιες χώρες της ΕΕ είχαν εκφράσει τον τελευταίο καιρό την επιθυμία τους μέρος των χρημάτων αυτών να χρησιμοποιηθεί ώστε να βοηθηθεί η Ουκρανία να αγοράσει ή να κατασκευάσει όπλα.

Η νίκη του Μαγιάρ άλλαξε τα δεδομένα στις σχέσεις της Ουγγαρίας με την ΕΕ.

Ήδη η Βουδαπέστη έχει άρει το βέτο της στην καταβολή ενός ευρωπαϊκού δανείου ύψους 90 δισεκ. ευρώ στην Ουκρανία. Η ΕΕ από την πλευρά της ανακοίνωσε την αποδέσμευση περίπου 16 δισεκ. ευρώ για την Ουγγαρία, ευρωπαϊκοί πόροι που είχαν παγώσει επί χρόνια επί πρωθυπουργίας Ορμπάν.