ΕΕ: Επίσημα στο Horizon Europe η Ιαπωνία

Επίσημα συνδεδεμένη με το Horizon Europe, το εμβληματικό πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι από σήμερα η Ιαπωνία, όπως ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Με πληθυσμό 123 εκατομμυρίων, το Τόκιο γίνεται η πολυπληθέστερη χώρα που συνδέεται με το πρόγραμμα, φέρνοντας στο ευρωπαϊκό δίκτυο επιστημονικής συνεργασίας ένα από τα πλέον προηγμένα οικοσυστήματα έρευνας και καινοτομίας παγκοσμίως.

Η συμφωνία επιτρέπει σε ιαπωνικά ερευνητικά ιδρύματα και οργανισμούς να συμμετέχουν στο Horizon Europe επί ίσοις όροις με εκείνους των κρατών-μελών και των υπόλοιπων συνδεδεμένων χωρών. Θα μπορούν να συμμετέχουν και να ηγούνται διεθνών ερευνητικών κοινοπραξιών, να λαμβάνουν ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και να συνεργάζονται με κορυφαία ιδρύματα για την αντιμετώπιση παγκόσμιων προκλήσεων.

Η σύνδεση αφορά προϋπολογισμό € 52,4 δισ., που χρηματοδοτεί πολυεθνικά ερευνητικά έργα με αντικείμενο μείζονες κοινωνικές προκλήσεις -από το κλίμα και την ενέργεια έως την υγεία και την ψηφιακή οικονομία. Η Ιαπωνία θα συνεισφέρει και οικονομικά στον προϋπολογισμό, καλύπτοντας τη συμμετοχή των ιαπωνικών φορέων. Παράλληλα, οι Ιάπωνες ερευνητές διατηρούν πρόσβαση και σε άλλα σκέλη του προγράμματος που είναι ανοικτά σε τρίτες χώρες, μεταξύ των οποίων ο πυλώνας «Αριστεία στην Επιστήμη» και οι δράσεις Marie Skłodowska-Curie για τη διδακτορική και μεταδιδακτορική εκπαίδευση.

Οι Βρυξέλλες παρουσιάζουν την εξέλιξη ως σημαντικό βήμα στη Στρατηγική Εταιρική Σχέση ΕΕ–Ιαπωνίας και ως επιβεβαίωση της κοινής προσήλωσης σε μια ανοικτή, βασισμένη σε κανόνες διεθνή ερευνητική συνεργασία. Η συνεργασία, όπως σημειώνεται, θα επεκταθεί περαιτέρω σε πεδία όπως η ψηφιακή μετάβαση, η υγεία και οι τεχνολογίες κλιματικής ουδετερότητας.

«Η επιστήμη ευδοκιμεί όταν το ταλέντο, οι ιδέες και η καινοτομία διασχίζουν τα σύνορα», δήλωσε η αρμόδια Επίτροπος για τις Νεοφυείς Επιχειρήσεις, την Έρευνα και την Καινοτομία, Εκατερίνα Ζαχαρίεβα, τονίζοντας ότι, ως 23η συνδεδεμένη χώρα, η Ιαπωνία ενισχύει μια διευρυνόμενη παγκόσμια κοινότητα που θεωρεί το άνοιγμα, την αριστεία και τη διεθνή συνεργασία απαραίτητα για τη μετατροπή της έρευνας σε καινοτομία και της καινοτομίας σε ευημερία.

Το Horizon Europe, με συνολικό προϋπολογισμό € 93,5 δισ. για την περίοδο 2021–2027, αποτελεί τη ναυαρχίδα της ΕΕ στην έρευνα και την καινοτομία. Με την ένταξή της, η Ιαπωνία γίνεται η 23η συνδεδεμένη χώρα.