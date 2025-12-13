ΕΕ: Ενιαίος δασμός 3 ευρώ στα μικρά δέματα από χώρες εκτός της Ένωσης από το 2026

Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης άναψε το πράσινο φως για την επιβολή ενιαίου δασμού ύψους 3 ευρώ σε όλα τα μικρά δέματα αξίας κάτω των 150 ευρώ που εισέρχονται στην ΕΕ, με εφαρμογή από την 1η Ιουλίου 2026, κυρίως σε αποστολές που πραγματοποιούνται μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου.

Μέχρι σήμερα, οι συγκεκριμένες αποστολές εισάγονται χωρίς την επιβολή δασμών, πρακτική που –κατά την ΕΕ– δημιουργεί στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό εις βάρος των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Παράλληλα, αυξάνει τους κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία των καταναλωτών, ενισχύει φαινόμενα απάτης και εγείρει περιβαλλοντικές ανησυχίες. Η ρύθμιση έχει προσωρινό χαρακτήρα και θα ισχύει έως την εφαρμογή του μόνιμου καθεστώτος για τις μικρές αποστολές, το οποίο συμφωνήθηκε τον Νοέμβριο του 2025.

Ο δασμός των 3 ευρώ θα επιβάλλεται σε όλες τις μικρές αποστολές που εισέρχονται στην ΕΕ, εφόσον οι πωλητές εκτός ΕΕ είναι εγγεγραμμένοι στο ενιαίο σύστημα εισαγωγών (IOSS) για σκοπούς ΦΠΑ. Το IOSS καλύπτει περίπου το 93% των ροών ηλεκτρονικού εμπορίου προς την ΕΕ, γεγονός που συνεπάγεται ότι η συντριπτική πλειονότητα των εισαγόμενων μικρών δεμάτων θα υπάγεται στο νέο καθεστώς.

Προσωρινό μέτρο έως τη συνολική τελωνειακή μεταρρύθμιση

Το μέτρο διαφέρει από το προτεινόμενο «τέλος διεκπεραίωσης» που συζητείται στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης των τελωνείων και του νέου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου.

Η απόφαση του Συμβουλίου ακολουθεί τη δέσμευση των κρατών-μελών, τον Νοέμβριο του 2025, να προχωρήσουν σε μια απλή και άμεση προσωρινή λύση για την επιβολή τελωνειακών δασμών σε μικρά δέματα εντός του 2026. Το νέο καθεστώς θα παραμείνει σε ισχύ έως ότου εφαρμοστεί οριστικά η συμφωνία για κατάργηση του ισχύοντος ορίου απαλλαγής από τελωνειακούς δασμούς.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εξετάζει τακτικά το ενδεχόμενο επέκτασης του δασμού και σε εμπορεύματα που αποστέλλονται από πωλητές εκτός ΕΕ οι οποίοι δεν είναι εγγεγραμμένοι στο IOSS..