ΕΕ: Έκτακτη σύνοδος των ΥΠΕΞ με συμμετοχή Γ. Γεραπετρίτη

Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, θα συμμετάσχει σήμερα, Κυριακή 1 Μαρτίου και ώρα 6 μ.μ., σε έκτακτη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών.

Τη συνάντηση συγκαλεί, μέσω τηλεδιάσκεψης, η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας και αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κάγια Κάλλας (Kaja Kallas), με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.