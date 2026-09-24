ΕΕ: Ανησυχία για την πιθανότητα να απαγορεύσουν τις εξαγωγές ντίζελ οι ΗΠΑ

H Ευρωπαϊκή Ένωση παρακολουθεί με ανησυχία τα σχέδια των Ηνωμένων Πολιτειών να απαγορεύσουν τις εξαγωγές ντίζελ, επισημαίνοντας ότι μια τέτοια διαταραχή θα μπορούσε να έχει αρνητικές επιπτώσεις και για τις δύο πλευρές, δήλωσε την Πέμπτη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

«Οι επαφές υψηλού επιπέδου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της αμερικανικής κυβέρνησης βρίσκονται σε εξέλιξη. Αναμένουμε από τους στενούς εταίρους να διαβουλεύονται μεταξύ τους πριν λάβουν μέτρα που επηρεάζουν τις κοινές αγορές», δήλωσε ο Όλοφ Γκιλ στους δημοσιογράφους.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του Politico, οι Ηνωμένες Πολιτείες ετοιμάζουν απαγόρευση 90 ημερών στις εξαγωγές ντίζελ εν μέσω απότομης αύξησης των τιμών εν όψει των ενδιάμεσων εκλογών, αν και ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, έχει αμφισβητήσει τις αναφορές αυτές.

«Ψευδές» χαρακτήρισε το ρεπορτάζ αξιωματούχος του Λευκού Οίκου στο Reuters, λίγες ώρες μετά τη δημοσιοποίηση της είδησης. O υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ δήλωσε ότι μια τέτοια απαγόρευση δεν θα λειτουργούσε, αντιθέτως θα μπορούσε να εκτοξεύσει την τιμή της βενζίνης και των αεροπορικών καυσίμων. Πρόσθεσε όμως ότι η αμερικανική κυβέρνηση εξετάζει μέτρα σε εθελοντική βάση.

Ο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, που χαρακτήρισε «fake news» το δημοσίευμα του Politico, είπε ότι η πληροφορία ότι οι ΗΠΑ εξετάζουν μια προσωρινή, καθολική απαγόρευση στις εξαγωγές, δεν είναι σωστή.

Το Politico ανέφερε πως σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν τις σχετικές συζητήσεις, η νομική μορφή του μέτρου εξακολουθεί να βρίσκεται υπό επεξεργασία, ενώ η πρόταση έχει προκαλέσει έντονες διαφωνίες τόσο στο εσωτερικό της κυβέρνησης όσο και στην πετρελαϊκή βιομηχανία.

Οι τιμές του ντίζελ έχουν αυξηθεί σημαντικά, καθώς οι διεθνείς αγορές ενέργειας επηρεάζονται από τον πόλεμο με το Ιράν και τις ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια. Η μέση τιμή του ντίζελ στις ΗΠΑ έφθασε, σύμφωνα με την AAA, τα 6,52 δολάρια ανά γαλόνι, αυξημένη κατά 91 σεντς μέσα σε έναν μήνα και κατά 2,83 δολάρια σε ετήσια βάση. Η κατάσταση έχει οδηγήσει Ρεπουμπλικανούς από αγροτικές πολιτείες να ζητούν άμεση παρέμβαση της κυβέρνησης.

Υποστηρικτές της απαγόρευσης θεωρούν ότι η διακοπή των εξαγωγών θα μπορούσε βραχυπρόθεσμα να αυξήσει την προσφορά στην αμερικανική αγορά, οδηγώντας σε χαμηλότερες τιμές. Ωστόσο, στελέχη της βιομηχανίας και κυβερνητικοί αξιωματούχοι προειδοποιούν ότι η κίνηση θα μπορούσε να έχει αντίθετα αποτελέσματα σε βάθος χρόνου.

Ο υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ έχει εκφράσει δημοσίως τις επιφυλάξεις του, επισημαίνοντας ότι τα αμερικανικά διυλιστήρια παράγουν ταυτόχρονα ντίζελ, βενζίνη και καύσιμα αεροσκαφών. Εάν οι εξαγωγές ντίζελ σταματήσουν και οι αποθηκευτικοί χώροι γεμίσουν, τα διυλιστήρια ενδέχεται να μειώσουν συνολικά την παραγωγή τους, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση των τιμών της βενζίνης και των αεροπορικών καυσίμων.

Αντιρρήσεις φέρονται επίσης να έχουν εκφράσει ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ και ο υπουργός Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ. Παράλληλα, αρκετοί επικεφαλής ενεργειακών εταιρειών έχουν επικοινωνήσει με τον Λευκό Οίκο ζητώντας να εγκαταλειφθεί το σχέδιο.

Η πίεση αυξήθηκε όταν ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Τσακ Γκράσλεϊ τάχθηκε υπέρ της απαγόρευσης, υποστηρίζοντας ότι οι υψηλές τιμές του ντίζελ πλήττουν σοβαρά τα εισοδήματα των αγροτών.

Αναλυτές προειδοποιούν επίσης ότι η διακοπή των αμερικανικών εξαγωγών θα επιδείνωνε τις ήδη μεγάλες πιέσεις στην παγκόσμια αγορά ντίζελ, αυξάνοντας τις διεθνείς τιμές. Παρά τις αντιδράσεις, ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να εξετάζει σοβαρά την ανακοίνωση του μέτρου μέσα στις επόμενες ημέρες.