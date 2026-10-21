ΕΕ: Αναμένει ενημέρωση από τις ΗΠΑ για τις συνομιλίες Γουίτκοφ – Πούτιν σχετικά με την Ουκρανία

Την ενημέρωσή της από τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με το περιεχόμενο των συνομιλιών ανάμεσα στον ειδικό απεσταλμένο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν αναμένει η Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο των διπλωματικών πρωτοβουλιών για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Πάουλα Πίνιο, δήλωσε την Τετάρτη (21/10), κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων στις Βρυξέλλες, ότι οι ευρωπαϊκοί θεσμοί περιμένουν να πληροφορηθούν τα αποτελέσματα των επαφών μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης της αμερικανικής αποστολής στη Ρωσία.

«Αναμένουμε ενημέρωση με την επιστροφή της αμερικανικής αντιπροσωπείας από τη Ρωσία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Στιβ Γουίτκοφ, ο οποίος συναντήθηκε με τον Ρώσο πρόεδρο στην Αγία Πετρούπολη, γνωστοποίησε κατά την έναρξη των συνομιλιών ότι παρουσίασε στον Βλαντίμιρ Πούτιν «ιδέες» για την επίτευξη μιας «ειρηνευτικής συμφωνίας» που θα μπορούσε να οδηγήσει στον τερματισμό της σύγκρουσης στην Ουκρανία.

Οι επαφές με τον Ζελένσκι και το ενδεχόμενο νέων συνομιλιών

Της συνάντησης στη Ρωσία είχε προηγηθεί την Τρίτη (20/10) επαφή του Αμερικανού απεσταλμένου με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Όσλο, στην οποία συμμετείχε και υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με την Πάουλα Πίνιο, βασικό αντικείμενο της συνάντησης ήταν η διερεύνηση των δυνατοτήτων για την έναρξη μιας νέας διαδικασίας διαπραγματεύσεων, στην οποία θα μπορούσαν να συμμετάσχουν απευθείας τόσο η Ουκρανία όσο και η Ρωσία.

«Ο κύριος στόχος ήταν να εξεταστεί αν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να προχωρήσουμε προς τριμερείς, αν όχι πολυμερείς, συνομιλίες, με την Ουκρανία και τη Ρωσία στο ίδιο τραπέζι», διευκρίνισε η εκπρόσωπος της Κομισιόν.

Όπως πρόσθεσε, η συζήτηση επικεντρώθηκε σε ζητήματα που θεωρούνται καθοριστικά για την προοπτική μιας ειρηνευτικής διευθέτησης.

«Τα κυριότερα θέματα που συζητήθηκαν κατά τη χθεσινή συνάντηση ήταν εδαφικά θέματα, η ασφάλεια» και η ανάκαμψη της οικονομίας «μετά τον πόλεμο», σημείωσε η Πίνιο.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένει πλέον τα αποτελέσματα των αμερικανορωσικών επαφών, προκειμένου να ενημερωθεί για το περιεχόμενο των συζητήσεων και τις προοπτικές συνέχισης της διπλωματικής διαδικασίας.