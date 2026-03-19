ΕΕ: Αμετακίνητοι Ορμπαν και Φίτσο στο βέτο τους για το δάνειο προς την Ουκρανία

Οι ευρωπαίοι ηγέτες που συνήλθαν σήμερα στις Βρυξέλλες δεν κατόρθωσαν να μετακινήσουν τον πρωθυπουργούς της Ουγγαρίας Βίκτορ Ορμπαν και Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο, που έχουν ασκήσει βέτο στην χορήγηση δανείου 90 δισεκατομμυρίων ευρώ στην Ουκρανία, έγινε γνωστό από διπλωματικές πηγές.

Παρά την εκτεταμένη πίεση που ασκήθηκε στον Ούγγρο πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν, οι διαπραγματεύσεις διάρκειας μιάμισης ώρας δεν κατέληξαν σε αποτέλεσμα, αφήνοντας την Ένωση εκτεθειμένη σε ένα νέο κύκλο εσωτερικών εντάσεων.

Σύμφωνα με ευρωπαϊκές διπλωματικές πηγές, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα επέκρινε με σπάνια οξύτητα τον Ορμπάν, χαρακτηρίζοντας τη στάση του «απαράδεκτη» και αντίθετη προς τις αρχές συνεργασίας της Ένωσης. Ποτέ άλλοτε, σημείωσε, Ευρωπαίος ηγέτης δεν είχε παραβιάσει τόσο ανοιχτά τη «κόκκινη γραμμή» της αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ των κρατών-μελών. Παρά τις αντιδράσεις, ο Ούγγρος πρωθυπουργός υπεραμύνθηκε του δικαιώματός του να χρησιμοποιήσει το βέτο, επικαλούμενος πλήρη νομιμότητα.

Η Σλοβακία του Ρόμπερτ Φίτσο συντάχθηκε ανοιχτά με τη Βουδαπέστη. Και οι δύο κυβερνήσεις κατηγόρησαν το Κίεβο ότι καθυστερεί την αποκατάσταση του αγωγού «Druzhba», μέσω του οποίου μεταφέρεται ρωσικό αργό προς τις χώρες τους. Οι ζημιές του αγωγού, μετά τη ρωσική επίθεση με drones στις αρχές του έτους, έχουν διακόψει τη ροή πετρελαίου με μειωμένο κόστος, με αποτέλεσμα —κατά τον Φίτσο— η Σλοβακία να «πληρώνει το τίμημα» της ευρωπαϊκής πολιτικής απέναντι στη Μόσχα.

Οι άλλοι 25 ηγέτες ενέκριναν πλήρως το κείμενο “EUCO 2/26”, το οποίο επιβεβαιώνει την «σταθερή και ακλόνητη» δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας, επισημαίνοντας ότι «το μέλλον της Ουκρανίας βρίσκεται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Στη σύνοδο παρενέβη μέσω τηλεδιάσκεψης ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, o οποίος ζήτησε επιταχυνόμενη εκταμίευση της ευρωπαϊκής βοήθειας για την κάλυψη του χρηματοδοτικού κενού της χώρας και υπογράμμισε τον επείγοντα χαρακτήρα της στρατιωτικής στήριξης.

Οι ηγέτες των 27 συμφώνησαν να συζητήσουν και πάλι το θέμα κατά το επόμενο ραντεβού τους, σύμφωνα με το κοινό ανακοινωθέν της συνόδου.