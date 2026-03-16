Έδρα με τίτλο «Τοπική Αυτοδιοίκηση» στο ΑΠΘ σε συνεργασία ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας και Πολυτεχνικής Σχολής

Στη σύσταση επώνυμης έδρας με τίτλο «Τοπική Αυτοδιοίκηση» στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης προχωρά το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ένωση Δήμων (ΠΕΔ) Κεντρικής Μακεδονίας. Η πρωτοβουλία θα υλοποιηθεί μέσω μνημονίου συνεργασίας που πρόκειται να υπογραφεί μεταξύ των δύο φορέων, με την ΠΕΔ να υποστηρίζει τη λειτουργία της έδρας για διάστημα δέκα ετών.

Τους άξονες της συνεργασίας και τους στόχους που θα υπηρετήσει η λειτουργία της επώνυμης έδρας με τίτλο «Τοπική Αυτοδιοίκηση» παρουσίασε στη σημερινή συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας ο πρόεδρος του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης και τέως δήμαρχος Νάουσας Νικόλας Καρανικόλας, Η συγκεκριμένη έδρα θα έχει ως βασικό σκοπό την ανάπτυξη ενός σταθερού πλαισίου επιστημονικής γνώσης, εφαρμοσμένης έρευνας, εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και θεσμικής υποστήριξης στον τομέα της τοπικής αυτοδιοίκησης με ιδιαίτερη έμφαση στη σύνδεση της χωρικής διάστασης των δημόσιων πολιτικών με τη λειτουργία και τον ρόλο των ΟΤΑ.

Η έδρα ειδικότερα αποσκοπεί:

– στην παραγωγή επιστημονικά τεκμηριωμένων προσεγγίσεων και εργαλείων για την υποστήριξη των δήμων

– στη μεταφορά γνώσης από το πανεπιστήμιο προς την τοπική αυτοδιοίκηση και αντιστρόφως, με αξιοποίηση της εμπειρίας των αυτοδιοικητικών φορέων

– στη διαμόρφωση πεδίου συνεργασίας μεταξύ ακαδημαϊκής κοινότητας, αιρετών οργάνων, στελεχών των ΟΤΑ και κοινωνικών

– παραγωγικών φορέων

– στην προώθηση καινοτομίας στον σχεδιασμό και στη διοίκηση των τοπικών πολιτικών

– στην ενίσχυση της τεκμηριωμένης δημόσιας συζήτησης για ζητήματα τοπικής διακυβέρνησης και ανάπτυξης.

Β.Ζ.