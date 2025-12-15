«Έχουμε 15 χρόνια να κάνουμε σεξ με τη σύζυγό μου. Δεν τη βλέπω καν γυμνή. Μήπως ήρθε η ώρα να χωρίσουμε;»

Ηστήλη “sexual healing” είναι μία από τις πιο επιτυχημένες της βρετανικής εφημερίδας Guardian, στην οποία αναγνώστες στέλνουν τους προβληματισμούς τους γύρω από την ερωτική τους ζωή και ειδικοί σύμβουλοι απαντούν.

Ένας άντρας γράφει για τη σεξουαλική ζωή με τη γυναίκα του, η οποία είναι τα τελευταία χρόνια ανύπαρκτη. Στις ανησυχίες και τους φόβους του απαντά η Pamela Stephenson Connolly, ψυχοθεραπεύτρια με ειδίκευση στις σεξουαλικές σχέσεις και δυσλειτουργίες.

Το γράμμα του αναγνώστη

«Είμαι παντρεμένος για πάνω από 30 χρόνια, αλλά η γυναίκα μου μού είχε ανακοινώσει εδώ και χρόνια πως δεν επιθυμεί καμία σεξουαλική σχέση, έτσι δεν έχουμε κάνει έρωτα τα τελευταία 15 χρόνια. Ακόμα και πριν από αυτό το σεξ ήταν σπάνιο. Πιστεύω πως η γυναίκα μου έχει πολύ βαθιές και σοβαρές ανασφάλειες για το σώμα της – αυτά τα 15 χρόνια δεν την έχω δει ποτέ γυμνή. Κάνει μπάνιο με κλειστές τις πόρτες και κοιμόμαστε σε διαφορετικά δωμάτια, επειδή ροχαλίζω. Πριν από 25 χρόνια έκανα μία εξωσυζυγική σχέση, η οποία ήταν υπέροχη – υπήρχε πολύ πάθος. Για το καλό των παιδιών μου, όμως, σταμάτησα. Εστίασα στην καριέρα μου και στα παιδιά μου. Τώρα είμαι κοντά στα 60 και απελπισμένος. Θέλω να νιώσω ξανά πως με αγαπούν και να έχω μία κανονική σχέση. Ξέρω ότι όσα γράφω σας φαίνονται αξιολύπητα, αλλά νιώθω κατεστραμμένος. Θυμώνω όταν η γυναίκα μου μιλά σε άλλους για τον γάμο μας, αφού είναι απλώς μία απάτη. Δεν θέλω να χαλάσω το σπίτι μου, αλλά πλέον είναι το μόνο που σκέφτομαι».

Η απάντηση της ειδικού

«Λυπάμαι πολύ που νιώθεις τόσο πόνο και απόγνωση. Πολλοί άνθρωποι στην περίπτωσή σας απλώς μοιράζουν τις ζωές τους και έχουν παράλληλους δεσμούς και σχέσεις – και θα ήταν κατανοητό να το σκέφτεσαι και εσύ, παρά τα ρίσκα και τους κινδύνους που ενέχει. Η μονογαμία δεν είναι εύκολη υπόθεση για κανέναν.

Εάν πιστεύεις πως μπορείς να ξεκινήσεις με ασφάλεια και ηρεμία μία σχετική συζήτηση με τη σύζυγό σου, κατά την οποία θα μπορούσατε να μοιραστείτε τα συναισθήματά σας – χωρίς να κατηγορήσετε ο ένας τον άλλο- προσπαθήστε το.

Αξίζεις να σε ακούσουν – το ίδιο αξίζει και εκείνη. Ίσως βρείτε ένα μονοπάτι κοινό. Η δυσαρέσκεια που τρέφεις σε επηρεάζει πάρα πολύ, τόσο που καταλήγεις μόνος και απογοητευμένος. Θα ήταν χρήσιμη και η επαγγελματική βοήθεια για να μπορέσεις να νικήσεις την απογοήτευση που νιώθεις. Βάλε στόχο να την βρεις και να προσεγγίσεις ήρεμα τη γυναίκα σου για το ζήτημα».

ΠΗΓΗ MARIE CLAIRE