«Έχω δοκιμάσει τα πάντα, αλλά ποτέ δεν έχω έρθει σε οργασμό»

Το να καταφέρει μία γυναίκα να φτάσει σε οργασμό δεν είναι εύκολο. Γίνεται ακόμη δυσκολότερο αν αυτή η γυναίκα έχει πέσει θύμα κακοποίησης στο παρελθόν.

Αν και, όπως παραδέχτηκαν αρκετά ζευγάρια σε έρευνα, ο οργασμός δεν είναι το πιο σημαντικό κομμάτι για μια καλή σεξουαλική ζωή, μία γυναίκα προβληματίζεται έντονα καθώς δεν έχει καταφέρει να κορυφώσει ποτέ, καθ’ όλη τη διάρκεια της ενεργής σεξουαλικής ζωής της.

Η ίδια κατέγραψε τον προβληματισμό της και ζήτησε τη βοήθεια της ψυχοθεραπεύτριας με ειδίκευση στις σεξουαλικές διαταραχές, Pamela Stephenson Connolly.

Ο προβληματισμος

«Είμαι 38 ετών, παντρεμένη και ποτέ δεν έχω νιώσει οργασμό. Ούτε μόνη ούτε με κάποιον σύντροφο. Έχω δοκιμάσει τα πάντα: βοηθήματα, διαφορετικές τεχνικές, βιάγκρα, έχω παρακολουθήσει πορνό, παιχνίδια ρόλων, έχω αλλάξει συντρόφους, κάνω διαλογισμό, έχω παρακολουθήσει συνεδρίες με ειδικούς. Τίποτα. Νιώθω σαν να έχω εξαντλήσει κάθε ευκαιρία και κάθε λύση που είχα. Δεν έχω βρει κανέναν για να μιλήσω ανοιχτά για αυτό και ακόμα και τώρα που η συζήτηση για τη σεξουαλικότητα γίνεται πιο ανοιχτά, αυτό το θέμα δεν έρχεται ποτέ στο προσκήνιο.

Όταν το ανέφερα σε συντρόφους μου στο παρελθόν, και στον σύζυγό μου, δυσκολεύονταν πολύ να καταλάβουν πώς έχω επιθυμία για σεξ και νιώθω ευχαρίστηση, αλλά δεν φτάνω σε οργασμό. Ορισμένοι απογοητεύτηκαν πολύ, ενώ αντιδράσεις άλλων με έκαναν να νιώσω ντροπή – πράγμα καθόλου βοηθητικό. Έχω πέσει θύμα σεξουαλικής κακοποίησης και στα παιδικά μου χρόνια και αργότερα ως νεαρή ενήλικας και έχω δουλέψει πολύ με ψυχολόγους και ψυχιάτρους πάνω σε αυτό. Θεωρώ πως δεν με επηρεάζει στην καθημερινή μου ζωή αυτό το τραύμα, αλλά δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο που επίμονα να κάνει το σώμα μου να σταματά να χαίρεται μια συγκεκριμένη στιγμή και να με κρατά από το να βιώσω έναν οργασμό».

H απάντηση της ειδικού

Η sex expert αφού συνεχάρη τη γυναίκα για την προσπάθειά της να ξεπεράσει το τραύμα της, έγραψε στον Guardian: «Υποθέτω πως δεν λαμβάνεις κάποια φαρμακευτική αγωγή που επηρεάζει τη σεξουαλική ζωή σου. Είναι αξιοθαύμαστο το πόσο καλά έχεις διαχειριστεί το τραύμα σου μέχρι τώρα, καθώς και το πώς αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό σε επηρέασε τόσο στην πρώιμη ενήλικη ζωή σου, όσο και τώρα. Υπάρχει, ωστόσο, ένα πολύ μικρό βήμα που πρέπει να κάνεις ακόμα. Να διορθώσεις τα μονοπάτια της λίμπιντό σου και να βρεις έναν τρόπο να επιτρέψεις στον εαυτό σου να παραμείνει συγκεντρωμένος και συνδεδεμένος στα ευχάριστα συναισθήματα που δημιουργούνται με τον σύντροφό σου. Αυτό μπορεί να γίνει, αν και για να τα καταφέρεις ίσως χρειαστεί η βοήθεια ενός ειδικού πάνω στις σεξουαλικές σχέσεις με εμπειρία σε αυτά τα τράυματα. Αξίζει να απελευθερωθείς από αυτή την κακοποίηση και μπορείς να το κάνεις».