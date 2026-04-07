Έχεις diesel αυτοκίνητο, έχεις θέμα

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ευρώπη αυξάνει την πίεση προς τα κράτη-μέλη για άμεσες παρεμβάσεις στους ρύπους των παλαιών αυτοκινήτων και η Ελλάδα βρίσκεται ήδη στο μικροσκόπιο.Το πρόβλημα δεν είναι τα σύγχρονα diesel. Είναι τα παλαιότερα. Ο στόλος της χώρας ξεπερνά τα 10 χρόνια μέσο όρο ηλικίας και ένα μεγάλο ποσοστό αποτελείται από diesel προδιαγραφών Euro 4 και Euro 5. Αυτά τα αυτοκίνητα εκπέμπουν σημαντικά υψηλότερα επίπεδα μικροσωματιδίων (PM) και οξειδίων του αζώτου (NOx), ειδικά σε πραγματικές συνθήκες πόλης.

Τα μικροσωματίδια αποτελούν πλέον τον «αόρατο εχθρό». Διεισδύουν βαθιά στους πνεύμονες και συνδέονται άμεσα με καρδιοαναπνευστικά προβλήματα. Σε μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις, διεθνή μέσα ενημέρωσης καταγράφουν ήδη αυστηρότερες πολιτικές: ζώνες χαμηλών εκπομπών, περιορισμούς κυκλοφορίας και σταδιακή απομάκρυνση των παλαιών diesel από τα αστικά κέντρα.

Η Ελλάδα δεν μπορεί να μείνει εκτός αυτής της κατεύθυνσης. Αντίθετα, πιέζεται. Οι ευρωπαϊκοί στόχοι για την ποιότητα του αέρα γίνονται πιο αυστηροί και οι αποκλίσεις κοστίζουν. Όχι μόνο περιβαλλοντικά, αλλά και οικονομικά, μέσα από πρόστιμα και δεσμεύσεις συμμόρφωσης.

Το επόμενο διάστημα αναμένονται κινήσεις που μέχρι σήμερα οι κυβερνήσεις απέφευγαν. Πιο συχνά και αυστηρά ΚΤΕΟ για παλαιά οχήματα, ενδεχόμενοι περιορισμοί κυκλοφορίας σε μεγάλες πόλεις και αυξημένα κόστη χρήσης για τα πιο ρυπογόνα αυτοκίνητα. Στο τραπέζι βρίσκονται επίσης σενάρια για αντικίνητρα, που θα πιέσουν τους ιδιοκτήτες να εγκαταλείψουν τα παλιά diesel.

Την ίδια στιγμή, η πραγματικότητα στην Ελλάδα παραμένει δύσκολη. Η περιορισμένη αγοραστική δύναμη και η έλλειψη σταθερών κινήτρων καθυστερούν την ανανέωση του στόλου. Αυτό δημιουργεί ένα επικίνδυνο αδιέξοδο: η ανάγκη αλλαγής είναι επιτακτική, αλλά η δυνατότητα δεν είναι δεδομένη.

Τα διεθνή μέσα προειδοποιούν ξεκάθαρα. Η εποχή του «φθηνού diesel» τελειώνει, όχι λόγω κατανάλωσης, αλλά λόγω ρύπων. Οι πόλεις αλλάζουν κανόνες και οι κυβερνήσεις ακολουθούν, είτε θέλουν είτε όχι.

Στην Ελλάδα, η σύγκρουση πλησιάζει. Αν δεν υπάρξει οργανωμένο σχέδιο αντικατάστασης στόλου, η μετάβαση θα γίνει βίαια και άνισα. Και τότε, το κόστος δεν θα αφορά μόνο το περιβάλλον, αλλά και χιλιάδες οδηγούς που θα βρεθούν ξαφνικά εκτός δρόμου.

Το μήνυμα είναι σαφές: τα παλιά diesel βρίσκονται στο στόχαστρο. Και αυτή τη φορά, δεν πρόκειται για μια θεωρητική συζήτηση. Είναι μια αλλαγή που έρχεται.