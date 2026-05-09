Έχει άγχος ο σκύλος μας; Δείτε γιατί μπορεί να φταίει η δουλειά που κάνουμε

Αρκετές φορές βλέπουμε τον σκύλο να έχει περίεργες συμπεριφορές, που υποδηλώνουν ότι νιώθει άγχος. Η πρώτη μας σκέψη είναι να πούμε ότι κάτι τον ενοχλεί και του δημιουργεί δυσφορία, με συνέπεια να έχει αυτή τη συμπεριφορά.

Πόσοι από εμάς έχουμε σκεφτεί ότι το άγχος του σκύλου προκαλείται από εμάς, τους κηδεμόνες του; Λίγοι ενδεχομένως. Ακόμα λιγότεροι θα εντοπίσουν πως συγκεκριμένα, αυτό που ενοχλεί και προκαλεί στρες στον σκύλο, είναι το άγχος μας. Έστω και έμμεσα.

Λογικό να σκεφτεί κανείς πως η δουλειά είναι κάτι που κάνουν όλοι και ένα μέσο για να μπορούμε να προσφέρουμε στον σκύλο όλα αυτά που χρειάζεται, τόσο τις υλικές ανάγκες όσο και την κτηνιατρική περίθαλψη. Οι τροφές, τα παιχνίδια, οι λιχουδιές κοστίζουν και είναι ένα σεβαστό ποσό κάθε μήνα. Άρα, πώς μπορεί η δουλειά μας να δημιουργεί άγχος στον σκύλο;

Όσοι εργαζόμαστε, αντιμετωπίζουμε πολλές και διαφορετικές προκλήσεις. Άλλες δουλειές έχουν άστατο ωράριο με υπερωρίες και εργασία τα Σαββατοκύριακα, άλλες απαιτούν επαγγελματικά ταξίδια και meetings κοκ. Υπάρχουν και αυτές που δεν τελειώνουν μαζί με το ωράριο, αλλά συνεχίζονται και στο σπίτι, σε διάφορες ώρες και ημέρες, ακόμα και στις αργίες.

Όλα αυτά είναι χρόνος που δεν θα αφιερώσουμε στον σκύλο μας και τα υπόλοιπα ενδιαφέροντά μας, αλλά στη δουλειά. Άρα θα πρέπει να συμπιέσουμε την υπόλοιπη ζωή μας και να μειώσουμε, αναγκαστικά, τις ώρες που θα ασχολούμασταν.

Από την άλλη πλευρά, υπάρχει και ο σκύλος, που λατρεύει τη ρουτίνα και αρκετοί από εμάς ιδρώνουμε για να του μάθουμε ένα πρόγραμμα στις βόλτες, το φαγητό και την τουαλέτα. Παράλληλα, πρέπει να τον βοηθήσουμε να συνηθίσει τις ώρες που θα μένει μόνος. Κάποιοι σκύλοι συνηθίζουν εύκολα, άλλοι χρειάζονται περισσότερο χρόνο και περνούν από διάφορα στάδια μέχρι να συνειδητοποιήσουν ότι φεύγουμε προσωρινά και δεν πρόκειται να τους εγκαταλείψουμε.

Αφού λοιπόν καταφέρουμε να του μάθουμε μια ρουτίνα, μπορεί να αλλάξουν κάποια δεδομένα στη δουλειά μας, όπως η ώρα, οι μέρες, κλπ. Τότε αλλάζει όλη η κοσμοθεωρία του τετράποδου φίλου μας, προς το χειρότερο. Αυτό εκφράζεται κυρίως με άγχος, που προέρχεται από εμάς, από κάτι που δεν του προσφέρουμε πλέον.

Πιο αναλυτικά:

– Αν χρειάζεται να λείπουμε περισσότερες ώρες, θα βγαίνει λιγότερες και πιο σύντομες βόλτες. Αυτό σημαίνει πως δεν θα εκτονώνεται όσο πριν, ούτε θα ασκείται. Η βόλτα είναι βασική πηγή κοινωνικοποίησης και διοχέτευσης της ενέργειας του σκύλου, αφού εκεί λαμβάνει πληροφορίες μέσω των μυρωδιών, οι οποίες τον βοηθούν να είναι ήρεμος και χαλαρός.

– Όταν η δουλειά αγχώνει εμάς τους ίδιους, ο σκύλος αντιλαμβάνεται αυτή την αλλαγή στη διάθεσή μας και ανησυχεί. Όσο πιο ισχυρός είναι ο μεταξύ μας δεσμός, τόσο περισσότερο αντιλαμβάνεται ο πιστός μας φίλος ότι δεν είμαστε καλά.

– Όταν μένει περισσότερες ώρες μόνος από ό,τι συνήθως, αναπτύσσει ακόμα μεγαλύτερο άγχος και είναι πιθανό να κάνει πράγματα που δεν συνήθιζε ως τώρα, όπως: να κάνει τουαλέτα μέσα στο σπίτι, να κάνει ζημιές, να γαβγίζει, να κλαίει, να μην έχει όρεξη για παιχνίδι και φαγητό.

Τι λέει μια σχετική έρευνα

Το περιοδικό Scientific Reports δημοσίευσε μια έρευνα, στην οποία προκύπτει πως το άγχος που μας δημιουργεί η δουλειά επηρεάζει και τον σκύλο μας, ειδικά αν επιστρέφουμε σπίτι και πρέπει να συνεχίσουμε ή σκεφτόμαστε την εργασία μας.

Η έρευνα επικεντρώθηκε σε 85 εργαζόμενους κηδεμόνες σκύλων. Οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν διαδικτυακές έρευνες αξιολογώντας το άγχος που νιώθουν για τη δουλειά τους, το πόσο τη σκέφτονται όταν έχουν ελεύθερο χρόνο, αλλά και πόσο στρες έχουν οι σκύλοι τους.

To εντυπωσιακό και ταυτόχρονα πειστικό συμπέρασμα πως οι σκύλοι επηρεάζονται από το άγχος που νιώθουν οι κηδεμόνες για τη δουλειά τους είναι το εξής: Τα τετράποδα, που οι κηδεμόνες τους δήλωσαν ότι βιώνουν έντονο εργασιακό άγχος, είχαν και τις ίδιες συμπεριφορές που υποδηλώνουν στρες, όπως απροθυμία για παιχνίδι, λαχάνιασμα και κλαψούρισμα.

Με ποιον τρόπο ο σκύλος μας μειώνει το δικό μας άγχος

Συχνά ξεχνάμε πως ο σκύλος μας είναι ένας σύντροφος που μας βοηθά να ζήσουμε με λιγότερο άγχος.

Παράλληλα, όσοι κηδεμόνες επέστρεφαν σπίτι φέρνοντας μαζί δουλειά να κάνουν ή την ένταση από την πίεση και το φόρτο εργασίας, έκαναν τον σκύλο τους να καταλάβει ότι κάτι δεν πάει καλά. Λόγω της κατάστασής τους, οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να καθησυχάσουν το κατοικίδιό τους, ούτε να του αφιερώσουν χρόνο. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να νιώθει ένταση το ζωάκι, που σε κάποιες περιπτώσεις εξέφραζε με συμπεριφορές μακριά από τις συνηθισμένες που είχε ως τώρα.

Οι κηδεμόνες δεν αντιλαμβάνονται πάντα ότι ο σκύλος τους είναι αγχωμένος, πολύ απλά επειδή νιώθουν και οι ίδιοι έτσι. Θα πρέπει όμως πάντα να υπάρχει λίγος χρόνος για τον αγαπημένο μας φίλο, ο οποίος έχει μόνο εμάς και περιμένει τα πάντα από εμάς. Ίσως η ενασχόληση μαζί του, μια βόλτα, ένας σύντομος υπνάκος, το παιχνίδι, να είναι ο καλύτερος τρόπος για να αποφορτιστούμε από το άγχος που μας προκαλεί η δουλειά.